ITALIA

2017/11/18 17:14

Fermato dai carabinieri Cocaina e hashish a chili in macchina. Ex imprenditore in carcere a Fermo L'uomo aveva oltre la droga (dal valore di 3 milioni di euro), 25mila euro in contanti ed era alla guida di un'auto sportiva di grossa cilindrata

Condividi Nascondeva nella sua auto sportiva di grossa cilindrata ben 23 chili di cocaina purissima e 4 di hashish per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Un ex imprenditore di 42 anni, incensurato, è stato bloccato in pieno centro dai carabinieri a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo.



Nell'auto sono stati trovati anche due chili di sostanza da taglio e 25.000 in banconote. L'uomo, i cui movimenti venivano tenuti d'occhio da giorni dai militari della locale stazione e del comando provinciale, è ora rinchiuso nel carcere di Fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nascondeva nella sua auto sportiva di grossa cilindrata ben 23 chili di cocaina purissima e 4 di hashish per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Un ex imprenditore di 42 anni, incensurato, è stato bloccato in pieno centro dai carabinieri a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo.Nell'auto sono stati trovati anche due chili di sostanza da taglio e 25.000 in banconote. L'uomo, i cui movimenti venivano tenuti d'occhio da giorni dai militari della locale stazione e del comando provinciale, è ora rinchiuso nel carcere di Fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Condividi