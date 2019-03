Formare competenze digitali per soddisfare la domanda Code Your Future: rifugiati, richiedenti asilo e italiani in difficoltà economica a scuola di coding Aperte le candidature al programma gratuito ideato dall'organizzazione no profit britannica Code Your Future e lanciato in Italia in collaborazione con l'holding di investimenti in startup LVenture Group. Il bando di partecipazione scade il 7 aprile

Arriva in Italia Code Your Future, con l'apertura delle candidature al programma di coding gratuito e rivolto ai rifugiati, ai richiedenti asilo, ai disoccupati e alle persone in difficoltà economica. Un programma ideato dall’omonima organizzazione no profit con sede a Londra e lanciato in Italia grazie alla collaborazione con LVenture Group, holding che investe in startup digitali.Code Your Future terrà i corsi gratuiti nel hub per l'accelerazione di startup di LVenture presso la Stazione Termini di Roma, offrendo quindi ai partecipanti la possibilità di contaminazione in un ecosistema dove giovani e corporate, mentor e advisor creano innovazione, lavorando fianco a fianco."Le nuove professionalità digitali sono meritocratiche e senza frontiere perché si basano su competenze concrete, in modo che chiunque, proveniente da qualsiasi background socio-culturale, possa avere le stesse opportunità", ha detto Germàn Bencci, fondatore di Code Your Future alla presentazione del programma, che prevede formazione informatica in ambito HTML, CSS, Java Script, React and Node, corsi d’inglese e potenziamento delle soft skills. Per candidarsi è necessario iscriversi online al sito https://application-process.codeyourfuture.io/ entro il 7 aprile. Le lezioni prenderanno il via il 4 maggio.La scelta dell’Italia, ha spiegato Bencci, è legata a diversi fattori, primo fra tutti la carenza sul mercato del lavoro di competenze in ambito digitale: solo il 3% degli studenti universitari italiani è laureato in nuove tecnologie e solo il 10% delle aziende utilizza un e-commerce per vendere i propri prodotti o servizi, mentre invece la domanda di figure professionali specializzate in digitale è in costante crescita.La Commissione Europea stima infatti in 800.000 il numero dei nuovi posti di lavoro da coprire entro il 2023 in questo settore, di cui oltre 200.000 in Italia. Secondo uno studio dell’Università Cà Foscari di Venezia inoltre, la domanda di competenze digitali è tale che il 100% dei laureati in discipline legate alla scienza e alla tecnologia riesce a trovare un’occupazione. Buone prospettive anche dal punto di vista delle retribuzioni: in Italia gli sviluppatori web alla prima esperienza hanno uno stipendio medio annuo di 28.000 euro, il 30% più alto rispetto allo stipendio medio nazionale.L'obiettivo di Code Your Future è anche quello di far emergere nuovi talenti per le aziende che operano nel campo delle nuove tecnologie, dove la diversità, culturale e di genere, stimolino la creatività e la produttività.