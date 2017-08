Ferrara Codigoro, sindaca Pd: tasse più alte a chi ospita profughi "Stiamo valutando anche la possibilità di diversificare le tassazioni per i soggetti ospitanti"

Verifiche in materia di abitabilità e controlli fiscali a partire da lunedì e ipotesi di tasse più alte per chi ospita in casa i profughi. Sono le misure decise dal Comune di Codigoro, nel ferrarese. L'amministrazione è a guida Pd, e a firmare il provvedimento, pubblicato anche sulla pagine Facebook ufficiale del Comune, è il sindaco Alice Zanardi."Si comunica - si legge nel provvedimento - che a partire da lunedì 7 agosto 2017 il Comune di Codigoro provvederà a inviare presso le abitazioni di privati cittadini elencate come ospitanti profughi personale di Ausl, polizia municipale, ufficio tecnico del Comune, per effettuare tutte le verifiche in materia di abitabilità (compreso il rispetto delle normative igienico-sanitarie). In seconda sede verrà allertata anche la Guardia di finanza per i controlli fiscali relativi alla gestione degli immobili della parte ospitante. Stiamo valutando anche la possibilità di diversificare le tassazioni per i soggetti ospitanti".Tutti favorevoli i (pochi) commenti sotto il post con la foto della comunicazione firmata dal sindaco. "Bene, mi sembra che questo significhi dare un segnale, o c'è qualcuno ancora incerto...?", si legge nel primo. E ancora: "Andate a vedere se pagano come i miei vicini di casa che gli hanno tolto la luce.. Andate a vedere se vendono la droga.. Li dobbiamo mandare a f....!! Prima i codigorese. Mi sembra semplice..!! Ci stiamo rompendo i c... questo deve essere chiaro.. Le cose devono cambiare..!! Ci stiamo facendo ridicolizzare", si legge in un altro commento.