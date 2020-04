La carne d'agnello scelta da un italiano su tre Coronavirus, Coldiretti: tavolate piccole al pranzo di Pasqua ma nel rispetto della tradizione In una casa su 3 si tratta di una Pasqua in coppia, mentre nel 47% delle abitazioni il pranzo vede riunite da 3 a 4 persone. C'è poi una fetta del 9% della popolazione che, per forza o per scelta, festeggia da sola, magari collegandosi in videochiamata con parenti o amici

L'emergenza pandemia restringe non solo la libertà di movimento ma anche le tavole nelle case con appena 3 persone in media a celebrare la festa con piatti tipici e di buon augurio. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixé sulla Pasqua degli italiani al tempo del coronavirus che ha stravolto le tradizionali mega riunioni di famiglia con zii, cugini, parenti e amici che si ritrovavano per stare insieme dall'inizio del pranzo oppure nella visita all'ora del caffè con una fetta di dolce.In una casa su 3 (29%) si tratta di una Pasqua in coppia, mentre nel 47% delle abitazioni il pranzo vede riunite da 3 a 4 persone. C'è poi una fetta del 9% della popolazione che, per forza o per scelta, festeggia da sola, magari collegandosi in videochiamata con parenti o amici.Quest'anno anche il menu è più povero con la spesa complessiva per il pranzo di Pasqua che, evidenzia Coldiretti, è in media di 41 euro con un calo del 27% rispetto allo scorso anno. Con la chiusura forzata al pubblico di ristoranti, trattorie e agriturismi e le limitazioni imposte dall'emergenza le famiglie hanno fatto scorte di pasta, carne, farina, uova, lievito e tutti gli ingredienti per lavorare tra i fornelli impiegando in media un'ora e mezza per mettere in tavola il pranzo di Pasqua. Ma fra quelli che hanno scelto di dedicarsi alla cucina c'è un 18% di appassionati che ha deciso di spendere da una a due ore di tempo ai fornelli e poi c'è una quota di maratoneti della cucina che supera le 3 ore per portare in tavola piatti di ogni tipo.Carne, salumi, uova e formaggi. Per i pranzi delle feste l'80% degli italiani rispetterà la tradizione, mentre solo il 2% sceglierà un menu vegano o vegetariano. Tuttavia la portata più attesa in una tavola su tre sarà certamente l'agnello. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sulla Pasqua degli italiani al tempo del coronavirus che rivela come siano comunque pochi - sottolinea la Coldiretti - gli italiani che restano a dieta e scelgono un menu light ipocalorico (15%). La Pasqua "no vegan", spiega la Coldiretti, sarà comunque caratterizzata dall'ampio uso di ricette e prodotti tipici come i salumi, dalla corallina laziale alla finocchiona toscana,dalla soppressata calabrese al salame napoletano, ingrediente immancabile del Casatiello e poi le uova ruspanti, quasi 400 milioni consumate in questi giorni e i formaggi a partire dal pecorino. "Da nord a sud si riscoprono a tavola le ricette che caratterizzano le diverse aree del Paese come per esempio gli gnocchi filanti in Piemonte, la minestra di brodo di gallina e uovo sodo e le pappardelle al ragù di coniglio in Toscana ma anche la corallina, salame tipico accompagnata dalla pizza al formaggio mangiata a colazione in tutto il Lazio". Ma è certamente l'agnello, sostiene Coldiretti, "la portata più attesa, presente in una tavola su tre (35%), con la preferenza a scegliere italiano magari direttamente acquistato dal produttore. Una decisione - sottolinea la Coldiretti - motivata dalla necessità di garantirsi personalmente della provenienza in una situazione in cui la maggioranza dell'offerta viene dall'estero e soprattutto da Romania e Grecia che non assicurano gli stessi standard qualitativi".