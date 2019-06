Avvicinamento pericoloso Mar Cinese Orientale, sfiorata collisione tra navi militari di Usa e Russia Accuse reciproche di manovre non sicure nel Mar Cinese tra un incrociatore americano ed una vedetta russa antisommergibile. Le due navi avrebbero rasentato lo scontro

Immagini di repertorio

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Scena del fatto il Mar della Cina Orientale dove un incrociatore americano ed una vedetta antisommergibile russa hanno rischiato lo scontro tra i due natanti con accuse reciproche di manovre non sicure in mare.Secondo la Marina militare russa la nave americana avrebbe tagliato all'improvviso la rotta, mentre stava effettuando una manovra, alla nave antisommergibile. La manovra dell'incrociatore statunitense, secondo i russi, avrebbe portato le due navi ad una distanza di circa 50 metri l'una dall'altra.Secondo la Marina statunitense invece sarebbe stata la nave russa a mettere a rischio la sicurezza della Uss Chancellorsville e del suo equipaggio, costringendolo ad invertire tutti i motori a pieno regime per evitare la collisione.In una nota dei russi si legge che: "Oggi alle 6:35 ora di Mosca nella parte sudorientale del Mar Cinese Orientale, mentre un distaccamento di navi della Flotta del Pacifico e un gruppo di incrociatori della Marina Usa stavano procedendo su rotte parallele, l'incrociatore USS Chancellorsville ha improvvisamente cambiato direzione e ha tagliato la rotta della nave antisommergibile Admiral Vinogradov a 50 metri".Invece la settima flotta statunitense ha asserito: "Consideriamo le azioni della Russia non sicure, poco professionali e non in conformità con il regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare".Non è la prima volta che accadono episodi simili a questo tra russi ed americani. Spesso ci sono stati rimproveri reciproci per condotte non corrette in mare, da ambo le parti.