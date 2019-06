ITALIA

2019/06/02 10:05

Evacuata la nave Collisione tra nave da crociera e battello turistico a Venezia: due persone contuse Altri due passeggeri - di cui al momento non si concosce la nazionalità - sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale

Condividi Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello turistico contro il quale si è scontrata stamane nel porto di Venezia una nave della compagnia 'Msc'. Altri due sono stati portati a loro volta in ospedale a scopo precauzionale. Lo apprende l'Ansa da fonti bene informate. Non si conosce ancora la nazionalità dei contusi. Il vaporetto coinvolto era adibito a un tour delle ville venete lungo il corso del Brenta.



Secondo le prime informazioni i rimorchiatori non sarebbero riusciti a contrastare lo scarrocciamento (il trascinamento dovuto alla corrente) dell'enorme nave da crociera, che è finita così contro il battello. Tanta paura per i passeggeri della nave travolta, che sono usciti in tutta fretta, e per tutti quelli che si trovavano sulla banchina e hanno assistito all'impatto. Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello turistico contro il quale si è scontrata stamane nel porto di Venezia una nave della compagnia 'Msc'. Altri due sono stati portati a loro volta in ospedale a scopo precauzionale. Lo apprende l'Ansa da fonti bene informate. Non si conosce ancora la nazionalità dei contusi. Il vaporetto coinvolto era adibito a un tour delle ville venete lungo il corso del Brenta.Secondo le prime informazioni i rimorchiatori non sarebbero riusciti a contrastare lo scarrocciamento (il trascinamento dovuto alla corrente) dell'enorme nave da crociera, che è finita così contro il battello. Tanta paura per i passeggeri della nave travolta, che sono usciti in tutta fretta, e per tutti quelli che si trovavano sulla banchina e hanno assistito all'impatto.

Condividi