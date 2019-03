Colombia, grave incidente aereo. Dodici i morti a seguito di un incendio L'aereo, un Douglas Dc-3, in fiamme dopo l'atterraggio di emergenza. Il pilota ha lanciato l'allarme mentre era in volo

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea

Nessuno degli occupanti del Douglas DC-3, un bimotore coinvolto in un grave incidente aereo in Colombia, è sopravvissuto.



Dodici sono le vittime accertate che occupavano l'aereo della compagnia privata Laser, morte in seguito all'incendio del velivolo.

Trágico accidente de un DC-3 en entre San Martín y Villavicencio https://t.co/GYzXgTzwvC vía @PeriodicodMeta — Periódico del Meta (@PeriodicodMeta) 9 marzo 2019

L'aereo ha preso fuoco mentre il pilota tentava di compiere un atterraggio di emergenza. Il fatto è accaduto a San Martin, nel Dipartimento di Meta, nel centro del paese sudamericano.



L'aeronautica civile colombiana, come riporta il quotidiano El Tiempo, ha comunicato che il pilota ha lanciato l'allarme verso le 10.40, ora locale, in Italia le 16.40.



L'aereo di linea regionale era partito da Taraira, per poi fare scalo a San José del Guaviare e per decollare di nuovo alla volta della città di Villavicencio, nelle cui vicinanze è stato ritrovato il relitto del bimotore.



Per il momento le cause dell'incidente non sono note.