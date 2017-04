Colombia Colata di fango a Mocoa: 273 morti, 43 sono bambini. Farnesina: no italiani tra i dispersi Continua a salire il bilancio delle vittime provocate dalla colata di fango che ha sommerso Mocoa. I presidente Santos ha dichiarato che la ricostruzione inizierà ma che fino a giugno le piogge non si fermeranno

Il governo colombiano ha dichiarato lo stato d'emergenza economica nella città di Mocoa, nel sud del Paese, dove le colate di fango hanno provocato oltre 270 morti, secondo l'ultimo bilancio. Tra le vittime, ha indicato il governo colombiano, ci sono 43 bambini."Abbiamo il bilancio delle persone che sono purtroppo morte", ha dichiarato il presidente Juan Manuel Santos, che si è recato sul luogo del disastro, "L'ultimo è di 273 morti e 262 feriti". In precedenza aveva indicato la presenza di almeno 43 bambini tra le vittime. Santos ha aggiunto che sono state identificate 60 persone e 100 corpi sono stati riconsegnati alle famiglie. Santos trascorrerà la notte in una vicina base militare e martedì continuerà a coordinare il lavoro dei servizi di soccorso. Il presidente ha detto che la ricostruzione inizierà, smentendo l'ipotesi di ulteriori colate di fango, ma ha avvertito che le piogge in Colombia proseguiranno fino a giugno.Nessun italiano risulta disperso in Colombia dopo la valanga killer che si è abbattuta a Mocoa. E' quanto si apprende da fonti della Farnesina, secondo cui "tutti i connazionali segnalati all'ambasciata in prossimità di Mocoa sono stati contattati". A quanto si apprende da fonti della Farnesina, "l'unità di crisi in stretto raccordo con l'ambasciata italiana a Bogotà, si è messa in contatto con tutti i connazionali che nei giorni scorsi erano stati segnalati in prossimità di Mocoa all'ambasciata".Venerdì notte, i fiumi Mocoa, Sangoyaco e Mulatos della provincia di Putumayo, di cui Mocoa è capoluogo, hanno straripato a causa delle piogge torrenziali degli ultimi giorni, causando un "mare di fango" che ha spazzato via case, ponti e alberi, stando al racconto dei testimoni. I quartieri più devastati nella città che conta 40.000 abitanti sono quelli più poveri, dove vivono le persone sfollate a causa del conflitto armato in atto nel Paese dall'inizio degli anni '60.