Mercati Il compromesso tedesco spinge le borse europee

Condividi

di Marzio Quaglino Il compromesso politico in Germania che ha evitato la crisi del governo di Angela Merkel ha fatto tirare il fiato alle borse. Le piazze europee hanno recuperato dopo le perdite di ieri, nonostante un’apertura incerta di Wall Street in un clima semi festivo. Alla fine Milano è stata la migliore con l’indice Ftse Mib a +1,57%. Bene anche Francoforte (+0,91%), più modesto il progresso di Londra (+0,60%) e Parigi (+0,76%).Sul mercato dei titoli di stato la discesa dello spread in mattinata ha avuto durata breve.Lo spread con i bund tedeschi ha chiuso sui valori di ieri a 235 punti base con con il rendimento del Btp decennale al 2,65%.Tra le valute, risale l’euro nei confronti del dollaro con il cambio a quota 1,1653.