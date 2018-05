Amministrative ​Comunali: 6 milioni al voto il 10 giugno, oltre 700 comuni coinvolti Sono 20 i capoluoghi. Il 24 giugno l'eventuale ballottaggio

Condividi

Sono 772 i comuni italiani chiamati al voto domenica 10 giugno nelle regioni a statuto ordinario per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali. 6.506.520 gli elettori che dovranno esprimersi.La data è stata fissata con decreto dal ministro dell'Interno Marco Minniti. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.Il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato nella stessa data del 10 giugno, mentre in Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino - Alto Adige gli elettori interessati sono andati al voto rispettivamente il 29 aprile (oggi il ballottaggio ad Udine e Sacile, in provincia di Pordenone), e voteranno il 20 maggio e il 27 maggio prossimi.Sul totale dei comuni si contano: 110 comuni "superiori", cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento), e 662 "inferiori"; 20 i capoluoghi di provincia coinvolti: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Teramo, Terni, Viterbo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani.Sono interessati dalla consultazione elettorale anche i consigli circoscrizionali III e VIII di Roma Capitale.