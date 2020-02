Germania ​Conferenza di Monaco, Macron: "L'Occidente si sta indebolendo" Monito del presidente francese sui nuovi scenari internazionali

Emmanuel Macron a Monaco (Ansa)

Emmanuel Macron non crede alle rassicurazioni del segretario di Stato americano Mike Pompeo, secondo cui l'Occidente "sta vincendo". Nel suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, il presidente francese ha piuttosto sostenuto che "c'è un indebolimento dell'Occidente", anche come conseguenza del fatto che da alcuni anni gli Stati Uniti hanno politica che "prevede un certo livello di ritiro, di ripensamento del suo rapporto con l'Europa"."Quindici anni fa pensavamo che i nostri valori fossero universali, che avremmo dominato il mondo nel lungo periodo...e invece adesso siamo scossi da altri progetti, da altri valori", ha sottolineato, citando la Cina e le potenze regionali come Russia e Turchia.Macron è poi tornato sulle sue dichiarazioni di qualche mese fa, quando definì la Nato in stato di "morte cerebrale". La sua visione della difesa europea, ha sottolineato, "non è un progetto contro l'Alleanza atlantica o un'alternativa" alla Nato, ma risponde alla necessità di dare più credibilità all'Europa attraverso la forza militare. "Se non abbiamo spazio di manovra - ha sottolineato - non abbiamo credibilità in termini di politica estera".