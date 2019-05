Anziano bruciato vivo nel Leccese, confessa il figlio L'uomo si difende: è stato un incidente

Ha confessato durante un lungo interrogatorio protrattosi nella notte il figlio di Antonio Leo, l'anziano trovato morto bruciato in casa ieri sera a Collepasso. E' stato lui ad uccidere durante una lite il padre cospargendolo di alcol e dandogli fuoco. L'uomo, Vittorio Leo, di 48 anni, che è stato arrestato, è titolare di un'agenzia immobiliare. Davanti al magistrato inquirente Luigi Mastroniani e alla presenza del proprio legale difensore, l'uomo ha detto di aver ucciso il padre 89enne durante un acceso diverbio.Vittorio Leo ha spiegato agli investigatori che il decesso sarebbe avvenuto a causa di un incidente. La morte sarebbe avvenuta nel pomeriggio di ieri nella villetta dell'anziano, in via Sturzo. La vittima è stata trovata senza vita in bagno, con gravi ustioni sul corpo. A chiamare i soccorsi è stato Vittorio Leo, su cui subito si sono concentrati i sospetti dei carabinieri intervenuti sul posto. L'uomo è stato condotto in caserma per essere ascoltato alla presenza del suo avvocato, Francesca Conte. Agli inquirenti il 48enne ha detto di avere spruzzato dell'alcol addosso al padre nel corso di un diverbio, ma che la combustione sarebbe avvenuta accidentalmente a causa di un fornello acceso. Altro particolare emerso è che Vittorio Leo ha chiamato i soccorsi alcune ore dopo il fatto.