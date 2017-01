Orrore a Ferrara Coniugi uccisi a Ferrara, parla la mamma del complice: mio figlio è stato ricattato "Di soldi Riccardo ne aveva tanti - racconta la donna -, nel portafoglio aveva sempre cento euro e mio figlio Manuel mi ha raccontato che Riccardo li prendeva di nascosto al padre Salvatore"

"Erano amici speciali, si conoscevano da bambini, stavano molto insieme; secondo me Riccardo ricattava Manuel, forse gli ha detto: se non mi ammazzi i genitori non ti do i soldi. Non so per cosa, ma dietro c'è qualcos' altro". Lo afferma al Messaggero, la signora Monica, madre del ragazzo presunto autore, con il figlio della coppia, dell'omicidio di Salvatore Vincelli, e Nunzia Di Gianni, massacrati nella loro villetta di Pontelangorino di Codigoro, nella bassa Ferrarese, a colpi di ascia. "Di soldi Riccardo ne aveva tanti - dice la donna -, nel portafoglio aveva sempre cento euro e mio figlio Manuel mi ha raccontato che Riccardo li prendeva di nascosto al padre Salvatore, lui stava bene, aveva un ristorante e teneva il denaro in una valigetta, Riccardo tirava via cento euro, tanto il babbo non se ne accorge diceva".La notte del delitto, racconta la madre, "mi aveva detto che era andato a dormire a casa di Riccardo e insieme sono rientrati, qui nella nostra casa, alle 5,30 del mattino; Manuel era bianco in faccia, aveva la febbre, così gli ho dato una tachipirina e sono andata a letto. La mattina quando sono andata a svegliare Mattia, ho trovato che dormivano nella stessa camera anche Manuel e Riccardo. Erano le 10,30. Riccardo ha mangiato con noi a pranzo"."Erano tutti e due tranquilli, hanno mangiato pasta in bianco, poi Riccardo è andato a casa. Alle 17 Manuel è rientrato a casa e ci ha dato la brutta notizia: piangeva e diceva: hanno ucciso i genitori di Riccardo".