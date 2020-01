Su proposta del ministro Lamorgese Cosenza, sostituito il prefetto Paola Galeone Il consiglio dei ministri approva la sostituzione del prefetto, messa agli arresti domiciliari e sospesa dal servizio nei giorni scorsi

Cinzia Guercio, prefetto di Isernia, è stata nominata nuovo prefetto di Cosenza.La nomina è stata decisa dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Il precedente prefetto di Cosenza, Paola Galeone, era stata arrestata nei giorni scorsi per il reato di induzione a dare o promettere utilità, ed è ora ai domiciliari, sospesa dal servizio.Paola Galeone era stata arrestata e posta ai domiciliari nella sua abitazione a Taranto il 2 gennaio scorso. All'ex prefetto viene contestato, in particolare l'articolo 319 quater del Codice penale, riferisce una nota stampa della Procura della Repubblica di Cosenza.Galeone sarebbe stata sorpresa mentre intascava 700 euro, presumibilmente per favorire un'imprenditrice della zona che, in realtà, l'avrebbe già denunciata. Un' indagine davanti alla quale si era messa in aspettativa in attesa che il governo nominasse il suo sostituto.