Governo Gentiloni torna al lavoro, CdM approva decreti su unioni civili Consiglio dei ministri a mezzogiorno, presieduto da Paolo Gentiloni che in mattinata ha lasciato il Policlinico Gemelli, dove ha subito un intervento di angioplastica

Condividi

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha lasciato il policlinico Gemelli, dove era ricoverato da martedì sera per l'impianto di uno stent.Il premier è tornato subito al lavoro, presiedendo a Palazzo Chigi una riunione del Consiglio dei ministri, iniziata dopo le 12,30, a conferma dell'ottima ripresa, e conclusasi verso le 14."Con i decreti legislativi di oggi terminiamo l'iter delle unioni civili. Era una promessa, ora è una legge". Lo ha scritto, in un tweet, la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, confermando l'approvazione in Consiglio dei ministri di decreti attuativi della legge sulle unioni civili.I provvedimenti approvati in Cdm, secondo l'ordine del giorno della riunione diffuso da Palazzo Chigi, contengono "disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonche disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e adozione di disposizioni di necessario coordinamento; disposizioni di coordinamento in materia penale".Primo via libera, oggi in Consiglio dei ministri, a otto delle nove. Secondo quanto riferiscono fonti del Miur, le deleghe riguardano: inclusione scolastica; cultura umanistica; diritto allo studio; formazione iniziale e accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado; istruzione professionale; scuole italiane all'estero; sistema integrato di istruzione dalla nascita fino a sei anni; valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato. La ministra Valeria Fedeli ha definito le deleghe "una delle parti più innovative della Buona Scuola". I provvedimenti vanno ora in Conferenza Unificata per l'apposito parere e alle competenti Commissioni parlamentari.Ieri incontro di oltre un'ora in ospedale tra Paolo Gentiloni e Matteo Renzi. Con Renzi ha fatto il punto sui temi al centro dell'agenda politica, dalle banche al Jobs act, all'intervento sui voucher, a dieci giorni dalla sentenza della Consulta sulla legge elettorale. La prossima settimana entrerà nel vivo il lavoro di Renzi per il rilancio del partito.