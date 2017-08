Consip, torna libero Alfredo Romeo. Il tribunale del riesame annulla la misura cautelare Romeo era stato arrestato nel marzo scorso nell'ambito dell'inchiesta Consip

Il Tribunale del Riesame di Roma ha annullato la misura cautelare nei confronti dell'imprenditore Alfredo Romeo, che era stato arrestato nel marzo scorso nell'ambito dell'inchiesta Consip.Il Riesame ha disposto la conseguente liberazione di Romeo che si trova a Napoli agli arresti domiciliari.Il tribunale della Libertà era chiamato a decidere dopo che il 13 giugno scorso la sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale lo scorso 22 marzo era stato confermato il carcere per Romeo, fino ad ora agli arresti domiciliari dopo avere trascorso circa cinque mesi nel carcere di Regina Coeli.L'imprenditore è accusato di corruzione per avere dato circa 100 mila euro, a partire dal 2012, all'ex dirigente Consip Marco Gasparri per essere agevolato nelle gare bandite dalla centrale acquisti della Pubblica amministrazione