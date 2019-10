La Corte costituzionale Consulta: ergastolo ostativo è incostituzionale, cade divieto assoluto permessi premio Cade il divieto assoluto per gli 'ergastolani ostativi' di accedere a permessi premio durante la detenzione

Condividi

La Consulta boccia l'ergastolo ostativo. "La Corte - si legge in una nota - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo".La Consulta ha preso la sua decisione nel corso della camera di consiglio di oggi in cui ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal tribunale di sorveglianza di Perugia. In entrambi i casi, si trattava di due persone condannate all'ergastolo per delitti di mafia. La Corte, pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti, ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo 'ostativo' (secondo cui i condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti). In virtù della pronuncia dei 'giudici delle leggi', che nelle prossime settimane depositeranno la loro sentenza con le motivazioni, la presunzione di 'pericolosità sociale' del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica."La decisione della Corte Costituzionale è un pesante colpo alla lotta alla criminalità, ma soprattutto è una gravissima mortificazione per i familiari delle vittime". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato. "Aprire ai permessi premio a chi si è macchiato di delitti e omicidi sancisce l'impotenza dello Stato nei confronti di mafiosi e delinquenti seriali e vanifica ancora una volta il senso di giustizia del popolo italiano e la certezza del diritto".Per l'associazione Nessuno tocchi Caino, da anni impegnata, con il Partito Radicale, per l'abolizione dell'ergastolo ostativo, la decisione della Corte costituzionale "apre una breccia nel muro di cinta del fine pena mai". "È un primo passo nell'affermazione del diritto alla speranza ed infrange il totem della collaborazione come unico criterio di valutazione del ravvedimento", hanno dichiarato i dirigenti di Nessuno tocchi Caino Rita Bernardini, Sergio d'Elia ed Elisabetta Zamparutti."Ora la corte deve affermare lo stesso per gli altri benefici penitenziari secondo la progressività del trattamento penitenziario. Continueremo in questa lotta, consapevoli di aver fatto bene a perseguire, già quattro anni fa, la via dei ricorsi alle alte giurisdizioni per scalfire quello che sembrava intoccabile in nome di una malintesa antimafia che poco ha a che fare con i principi costituzionali, cioè la collaborazione con la giustizia come unico criterio di valutazione del ravvedimento, della rottura con logiche criminali del passato e del cambiamento dei detenuti per i reati dell'art 4 bis. La Consulta ha tratto coraggio dalla sentenza Cedu - hanno dichiarato i dirigenti di Nessuno tocchi Caino - a conferma di quel dialogo tra le corti nazionali e sovranazionali che le rafforza reciprocamente nell'affermazione dello stato di diritto, a partire dal divieto di tortura e di ogni trattamento inumano e degradante. Inoltre, abbiamo incardinato la prima azione collettiva di 252 ergastolani ostativi al comitato diritti umani delle Nazioni Unite e abbiamo sollevato il problema anche nel processo di revisione periodica universale (upr) dell'Onu nei confronti dell'italia che sarà discusso a novembre a Ginevra."