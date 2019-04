L'Italia e la ripresa che non c'è Conte vede Tria e Juncker. Il problema della crescita zero tra gli argomenti sul tavolo Di Maio: "In prossimo Def aiuti a famiglie sul modello francese". Salvini: "L'obiettivo è arrivare a quota 41 per le pensioni entro la fine del mandato, così come la tassa al 15% se non per tutti per tanti. Siamo qui da 9 mesi, la mantellina di Batman non l'ho trovata". Juncker sull'Italia: "Crescita in ritardo, necessario trovare strumenti per riprenderla"

Atteso incontro questa mattina tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Come ha anticipato ieri da Firenze il premier al centro dei colloqui il "decreto per i truffati delle banche che andrebbe licenziato al più presto". Ma sicuramente si parlerà anche dei dati economici non proprio confortanti che parlano di un Paese praticamente fermo.La crescita nel 2019 si avvia "verso lo zero" - sostiene il ministro dell'Economia - perché "si è fermata la Germania" e quindi "si è fermata e rallentata la parte più produttiva dell'Italia, la parte del manifatturiero che è legata al settore manifatturiero in Germania". Poi Tria ha ammonito: "Attaccare il sistema bancario italiano significa avallare campagne europee che ci stanno mettendo in difficoltà e quindi minare l'interesse nazionale". Ma Conte assicura: "In questi mesi di governo ho lavorato molto, insieme ai ministri, a singoli provvedimenti e vi assicuro che le riforme già varate non sono ancora nulla rispetto a quelle che stiamo per varare. L'impegno è ricostruire la fiducia tra cittadini e istituzioni"."La crescita economica - avverte Conte - è condizione necessaria ma non sufficiente per produrre soddisfazione di vita. Occorre considerare altri indicatori, altrettanto fondamentali: la salute, l'ambiente, la qualità della vita, la sostenibilità e la protezione dei beni comuni. Tutti fattori che contribuiscono ad accrescere il cosidetto Benessere equo e sostenibile, indice di misurazione della crescita, altrettanto importante, rispetto al tradizionale e famoso Pil"."Questi elementi di misurazione, che passano in sottordine rispetto agli indicatori convenzionali, hanno ispirato sia Quota 100 che il reddito di cittadinanza. "Nella medesima prospettiva riformatrice del reddito di cittadinanza - ha premesso il presidente del Consiglio - orientata alla ricostruzione di un rapporto di fiducia e alla ricomposizione di un quadro sociale profondamente lacerato a causa delle politiche economiche perseguite negli ultimi anni, si inserisce anche Quota 100".Preoccupazione per la situazione economica dell'Italia è stata espressa anche dal Presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, che oggi vedrà Conte: "Sarà una sorta di stagnazione. Il che vuol dire che i problemi dell'Italia continueranno a crescere. La crescita è in ritardo ed è necessario trovare gli strumenti per riprenderla, i livelli del reddito sono alti e bisognerà correggerli, ma dire che l'Italia costituisce un rischio è esagerato".Il vicepremier Luigi Di Maio - questa mattina durante una intervista radiofonica - ha annunciato: "È il momento di mettere nel prossimo Def provvedimenti per un modello di aiuti alle famiglie sul modello francese: 50% sconto sui pannolini, 50% sulle spese per la baby sitter, un coefficiente famigliare che abbatte l'Irpef a seconda di quanti figli hai". Poi ha aggiunto che il ministro Tria può stare "tranquillo" e auspica - come già fatto da Conte - che al più presto firmi il decreto per i truffati dagli istituti bancari. Inoltre - dopo quanto riportato dal quotidiano "La Repubblica" che attribuisce a Salvini la frase "Qui comando io" - replica: "Sarebbe grave, spero la smentisca. Se fosse vera non lo riconoscerei".Matteo Salvini si appresta subito a dire che non siamo in presenza di nessuna crisi di governo. E spiega: "Io non mollo. Ci sono ancora tante cose da fare". Come ad esempio la riduzione della pressione fiscale e una legge pensionistica più equa: "L'obiettivo è arrivare a quota 41 per le pensioni entro la fine del mandato, così come la tassa al 15% se non per tutti per tanti. Siamo qui da 9 mesi, la mantellina di Batman non l'ho trovata", spiega intervenenendo in una trasmissione radiofonica.