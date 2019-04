Conte: caso Tercas apre strada a strumento nazionale per crisi piccole banche Il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Fmi: il sistema delle banche italiane è fra i più sani d'Europa

"L'Italia si sta battendo in sede europea per trovare una modalità per affrontare le crisi bancarie evitando una liquidazione atomistica: lo ha fatto con successo presso la Corte di Giustizia Europea, la cui recente sentenza Tercas riapre la strada per l'uso di uno strumento nazionale nella gestione delle crisi di banche di minore dimensione". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in Senato in occasione del conferimento del premio 'Donato Menichella'.Il governo è "vigile" sulla situazione delle banche popolari ed è "pronto a fare il necessario per il loro rafforzamento", ha inoltre affermato Conte. "Sulle banche popolari, alcune delle quali sembrano ancora sottodimensionate rispetto alle dimensioni richieste, il governo resta vigile pronto a fare il necessario per il loro rafforzamento, nell'ambito dei propri poteri ovviamente e anche nel rispetto delle regole del mercato". "Tutto questo - ha aggiunto - perché anche noi condividiamo la visione di Menichella secondo la quale le banche, piccole e grandi, locali e internazionali, sono strumenti fondamentali per la crescita del nostro amato paese".Il presidente del Consiglio ha concluso: "Il mio governo è intervenuto a tutela dei risparmiatori e provveduto a stanziare 1,5 miliardi di euro nel prossimo triennio. Voglio rassicurare tutti i risparmiatori interessati: le norme predisposte consentiranno la liquidazione diretta o comunque rapida degli indennizzi a tutti i risparmiatori truffati, queste norme saranno inserite nel Dl crescita che abbiamo approvato salvo intese. Abbiamo introdotto una soluzione - ha rivendicato Conte - anche innovativa ma molto solida, resistente ai vincoli stringenti a livello europeo. Confido che tutti i risparmiatori e le associazioni possano considerare con soddisfazione la soluzione trovata".Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, a margine dei lavori del Fmi, ha affermato che le banche italiane "hanno risentito della doppia recessione, ma in sé il sistema è uno dei più sani d'Europa". Tria ha sottolineato che che le banche italiane non sono un rischio né per l'Italia né per l'Europa.