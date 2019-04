Governo Conte a Doha vede Emiro: le stime non alterano nostri piani Giovedì CdM sul Dl crescita. L'impegno politico molto forte a procedere sui rimborsi alle vittime delle banche, ho sollecitato il ministro Tria, dice Conte

Il premier Giuseppe Conte è in visita in Qatar, visita che prende il via con un incontro con l'Emiro Sheikh Tahim bin Hamad Al Thani, dal quale il premier ha ricevuto un invito per un pranzo ufficiale.Conte è arrivato in Qatar ieri in tarda serata, spiegando, una volta a Doha, che le previsioni degli organismi internazionali sulla crescita italiana "non hanno alterato la nostra pianificazione. Continuiamo sulla nostra strada, rispettiamo le idee altrui ma d'altra parte le idee altrui non sempre sono convergenti", ha sottolineato il premier.Conte ha assicurato che, sul Def, "rispetteremo il termine del 10 aprile, c'è l'ipotesi di deliberare il 9".In Qatar, tra le altre cose, Conte visita il cantiere italiano della metropolitana locale, il nuovo museo, inaugura la scuola Dante Alighieri e il presidio Coldiretti in una Catena di super mercati.Sul Dl Crescita il Consiglio dei ministri "è fissato" ragionevolmente per giovedì prossimo alle 18, spiega Conte ai giornalisti che gli pongono la domanda. "C'è un impegno politico molto forte a procedere" sui rimborsi alle vittime delle banche "in modo rapido" - ha detto Conte -. "Ho sollecitato il ministro a procedere in questa direzione", ha spiegato ancora il premier riferendosi al titolare dell'Economia Giovanni Tria.