"Cercando di cogliere meglio le istanze delle genti" Conte: istituzioni Ue siano più populiste Il presidente del Consiglio ad Assisi, a margine dei festeggiamenti per San Francesco, risponde alle domande e replica alle dichiarazioni di Moscovici

"Le istituzioni europee dovrebbero essere più populiste, cercando di cogliere meglio le istanze delle genti". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto così a una domanda sulle 'accuse' rivolte all'esecutivo. Lo ha fatto a margine dei festeggiamenti per San Francesco, oggi ad Assisi.Parlando delle recenti dichiarazioni del commissario europeo Pierre Moscovici sul governo xenofobo e populista in Italia, inoltre Conte ha dichiarato: "Ho letto quelle dichiarazioni ma se abbiamo un problema oggi in Europa è che si è creato un certo distacco fra le istituzioni e le genti europee". "Quindi - ha sottolineato il capo del Governo - quando si ragiona di xenofobia non la commento neppure, la respingo al mittente e non accetto nemmeno di parlare di xenofobia in Italia con questo Governo. Non ci sono proprio i presupposti"."Per quanto riguarda l'accusa di populismo, stiamo parlando - ha proseguito il capo del Governo - di valutazioni politiche e non istituzionali e non spetterebbero ai commissari e ai rappresentanti delle istituzioni".