Brescia Conte: faremo di tutto per tenere conti in ordine Il premier: "Non possiamo piangerci addosso, ma siamo laboriosi: stiamo realizzando un piano di riforme strutturali poderoso"

"Abbiamo delle clausole importanti da fronteggiare ma ci stiamo già lavorando con vari accorgimenti" e "faremo di tutto, su questo dovete stare tranquilli, per tenere i conti in ordine".È quanto ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana al Family Business Festival al Teatro Grande di Brescia."Nel secondo semestre" dell'anno "ci aspettiamo una crescita più robusta". "Stiamo facendo di tutto per una crescita economica - ha aggiunto -. Non siamo superficiali e non ignoriamo i trend economici. Siamo consapevoli del momento di difficoltà, non possiamo piangerci addosso, ma siamo laboriosi"."Noi dobbiamo risolvere i problemi e lo facciamo quotidianamente. Se qualcuno si azzarderà a dire che siamo contro le imprese mi arrabbio". Così Conte. "Il decreto sblocca cantieri sbloccherà molti cantieri, il decreto crescita contiene tantissime misure a sostegno delle imprese. Noi abbiamo ben chiari i nostri obiettivi, il nostro fine ultimo, con tutto i rispetto, non è di avvantaggiare gli imprenditori, ma creiamo le premesse perché le imprese possano marciare lungo la direzione di uno sviluppo sostenibile", ha aggiunto.Rispondendo a una domanda sui risarcimenti ai truffati dalle banche, ha affermato: "C'è stato un confronto sereno perché tutti quanti avevamo le idee chiare: abbiamo un miliardo e mezzo da sbloccare nei limiti delle regole europee. Quando vedo qualche ricostruzione sorrido"."L'ho già dichiarato, la mia prospettiva è la fine della legislatura, mandato pieno fino al compimento dell'incarico e poi ringrazierò gli Italiani per la fiducia che mi è stata accordata". ha poi detto Conte."Lo spread dovrebbe scendere per i fondamentali positivi del nostro sistema economico e per varie iniziative di politica monetaria", ha aggiunto il premier. "Un polmone d'ossigeno importante - ha detto Conte - è stata la politica monetaria varata di recente dalla Bce". Per il premier "la fiducia dei mercati è molto importante, stiamo realizzando un piano di riforme che non ci viene ancora riconosciuto. Un piano di riforme strutturali poderoso. Avremo un quadro regolatorio molto più semplificato".Conte ha risposto alla questione se sia possibile che lo Stato entri al 15% in Alitalia. "Siamo pronti a questa evenienza" - ha detto Conte - "Certo stiamo lavorando per risanare la compagnia di bandiera".