Ultime ore decisive per il governo Conte al Quirinale alle 19. Savona: voglio Ue più forte ma più equa Salvini - dai profili social - plaude alla mossa del 'professore' e ricorda: fino all'ultimo non mi arrendo. Di Maio: è ora di lavorare. Il segretario reggente del Pd, Martina: gravissimi attacchi al Quirinale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà questo pomeriggio alle ore 19, al Palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. Lo rende noto il Colle.



In precedenza, era intervenuto il professor Savona per cercare di sbloccare la situazione.



"Le mie posizioni sono note, sono quelle contenute nel contratto di governo, con piena attuazione del trattato di Maastricht. Voglio un'Europa diversa, più forte ma più equa". Paolo Savona - dopo giorni di polemiche - rompe il silenzio e chiarisce la sua posizione rispetto alla Ue, nel documento pubblicato attraverso il sito 'scenarieconomici.it'. L'economista spiega che è necessario puntualizzare il suo pensiero per rispetto delle istitituzioni. E sottolinea: "Non sono mai intervenuto in questi giorni nella scomposta polemica che si è svolta sulle mie idee in materia di Unione Europea e, in particolare, sul tema dell'euro, perché chiaramente espresse nelle mie memorie consegnate il 31 dicembre 2017".



La linea di Savona

L'economista, già ministro nell'esecutivo Ciampi, enuncia i suoi principi base: "Creare una scuola europea di ogni ordine e grado per pervenire a una cultura comune che consenta l'affermarsi di consenso alla nascita di un'unione politica. Assegnare alla Bce le funzioni svolte dalle principali banche centrali del mondo per perseguire il duplice obiettivo della stabilità monetaria e della crescita reale. Attribuire al Parlamento europeo poteri legislativi sulle materie che non possono essere governate con pari efficacia a livello nazionale. Conferire alla Commissione Europea il potere di iniziativa legislativa sulle materie di cui all'art. 3 del Trattato di Lisbona. Nella fase di attuazione, prima del suo scioglimento, assegnare al Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo compiti di vigilanza sulle istituzioni europee per garantire il rispetto degli obiettivi e l'uso dei poteri stabiliti dai nuovi accordi". Tutti punti inclusivi dove non ci sono ipotesi di 'Italexit'.



E per quanto riguarda le sue mosse eventuali in caso di presa in carico del dicastero di via XX Settembre, il professor Savona è altrettanto chiaro. Tutto è scritto nero su bianco nel contratto Lega-M5S, quello è il perimetro dal quale non si esce e non si uscirà. Si parte dal chiedere all'Ue "la piena attuazione degli obiettivi stabiliti nel 1992 con il Trattato di Maastricht, confermati nel 2007 con il Trattato di Lisbona, individuando gli strumenti da attivare per ciascun obiettivo". Il passaggio chiave però è quello legato al modo in cui l'azione di governo tenterà di ridurre il debito pubblico: "Non già per mezzo di interventi basati su tasse e austerità - politiche che si sono rivelate errate ad ottenere tale obiettivo -, bensì per il tramite della crescita del Pil, da ottenersi con un rilancio della domanda interna dal lato degli investimenti ad alto moltiplicatore e politiche di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, sia della domanda estera, creando condizioni favorevoli alle esportazioni".

Il nodo dell'Economia

Una delle ultime ipotesi emerse nelle scorse ore è quella di spacchettare il dicastero di via XX Settembre dividendolo tra Finanze e Tesoro, affidando quest'ultimo a una personalità autorevole e critica verso il rigore ma non fortemente euroscettica. Il Colle continua a ritenere inopportuno e che prospetta l'ultimo colloquio tra Conte e Mattarella prima dello scioglimento della riserva (se positivamente o negativamente saranno le ultime trattative in corso a stabilirlo), tutt'altro che rituale.



Salvini: fino all'ultimo non mi arrendo

"Buona domenica Amici. Chi si ferma è perduto, io fino all'ultimo non mi arrendo! #Primagliitaliani". Cosi' su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini che plaude anche alla 'mossa' del Professore Savona.







Di Maio: abbiamo aspettato abbastanza, è il momento di lavorare. Europa abituata male

In questo esercizio di forza politica, a trovarsi nella condizione più scomoda sono i Cinquestelle. Ufficialmente schierati al fianco del partner politico, ma senza alcuna voglia di rompere l'ottimo rapporto con Mattarella, costruito nella scorsa legislatura e rinsaldato in maniera ancora più decisa in questi oltre 80 giorni di crisi istituzionale. Luigi Di Maio, comunque, sceglie parole speculari a quelle dell'alleato. "O si chiude la partita del governo entro 24 ore o non si chiude più. Abbiamo aspettato abbastanza, ora è il momento di lavorare", dice in un comizio a Terni. "Più ci attaccano e più sono motivato a farlo questo governo", aggiunge ancora. Il leader dei 5Stelle poi sottolinea: "Dobbiamo farci sentire, evidentemente la politica italiana ha abituato male i politici europei. Noi dobbiamo rispettare sempre tutti, ma gli altri ci possono prendere in giro come vogliono". E chiude: "L'Italia deve rimanere nella Ue, ma in una Ue solidale".



Martina: gravissimi attacchi al Qurinale

''Gli attacchi al presidente della Repubblica sono gravissimi. Salvini e Di Maio si leggano la Costituzione agli articoli 92 e 95, le regole fondamentali che anche loro devono rispettare". Lo dice Maurizio Martina, al 'Corriere della sera', aggiungendo: "Stiamo attenti a esporre il Paese a queste fibrillazioni, perché gli italiani hanno fatto sacrifici enormi. Se sale lo spread a pagare sono i conti correnti degli italiani. Abbiamo il dovere di contrastare l'irresponsabilità di chi fa forzature per alimentare una campagna elettorale continua''.



''Se fai propaganda per uscire dall'euro attacchi il futuro di famiglie, imprese e cittadini, che fuori dalla moneta unica sarebbero più poveri e più deboli. Salvini ci vuole portare in Polonia o in Ungheria, ma la grande maggioranza degli italiani non lo seguirà'', dice tra l'altro il reggente Pd sottolineando: "Io sono orgoglioso del lavoro fatto in questi anni dai governi di centrosinistra e in queste ore si vede bene la differenza di tono, contenuti e di responsabilità con le nostre squadre di governo".



Su blog delle Stelle 'contratto' in inglese: "Non fidatevi dei media"

Una sintesi in inglese del contratto tra M5s e Lega e' stata pubblicata sul blog delle stelle, che invita i militanti a condividerlo e i lettori stranieri a non credere a ciò che scrivono i giornali a proposito del programma del futuro esecutivo. "Questo è un riassunto del Contratto per il governo del Cambiamento, firmato dal MoVimento 5 Stelle e dalla Lega, le due forze politiche che hanno vinto le ultime elezioni in Italia e che rappresentano 17 milioni di cittadini. Non fidatevi dei media generalisti", recita il preambolo al documento, suddiviso in 29 punti.