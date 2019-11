Arezzo Conte: lo Stato non faccia più cassa a danno dei Comuni Il presidente del Consiglio all'assemblea dell'Anci: dalle periferie ai danni del maltempo, gli impegni del governo

"Dobbiamo superare la stagione dei tagli lineari, che ha privato i territori di risorse preziose. Lo Stato non deve più far cassa a danno dei Comuni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento all'Anci ad Arezzo."Abbiamo una grave emergenza per le periferie e dobbiamo occuparcene al più presto in modo efficace. In prospettiva dobbiamo rendere strutturale il fondo periferie", ha detto ancora Conte nel suo intervento."Rispetteremo l'impegno" in legge di bilancio per "abbassare i tassi di interesse sui mutui" dei Comuni, ha proseguito Conte. "Prevediamo di individuare, con apposito decreto del ministero dell'Economia, criteri efficaci per ridurre la spesa per i mutui a carico degli enti locali", ha assicurato, "e qui il meccanismo sarà l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato".Conte ha poi parlato del maltempo: "Lasciatemi rivolgere un pensiero a Venezia, a Matera e ai tanti altri Comuni, da Nord a Sud, colpiti dagli eventi metereologici avversi di questi giorni. Al riguardo, senza alcuna distinzione, stiamo raccogliendo tutte le richieste". Ed ha annunciato: "Giovedì abbiamo un ulteriore Consiglio dei ministri in cui porteremo tutte le richieste che ci sono pervenute e che abbiamo istruito:non vi lasceremo soli"."Non possiamo rassegnarci a un'Italia a più velocità", ha sottolineato infine il premier, aggiungendo" "Se restituiremo alla bellezza anche i territori interni, con infrastrutture adeguate, potremo far conoscere al mondo il Paese più bello"."A fronte di una sommatoria di responsabilità che non possono essere racchiuse in previsioni normative, le risorse umane e materiali purtroppo non sono sufficienti, tanto più nei Comuni più piccoli, che soffrono strutturalmente - ormai da troppi anni - una intollerabile carenza di mezzi e di personale". Così Conte in un altro passaggio del suo intervento all'Anci. "Quando la spending review - ha aggiunto - non si limita a eliminare sprechi e contenere inefficienze, ma finisce per incidere sulla funzionalità dei servizi prestati alla collettività, è chiaro che diventa tanto più elevato il rischio di sfibrare il tessuto sociale". E questo può "alimentare sfiducia e scoramento dei cittadini nei confronti delle istituzioni, percepite sempre più distanti dai loro bisogni".