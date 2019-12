Conte: con il mio mandato non termina mia avventura politica, ma non fonderò un partito "La politica - riflette il premier - non è solo fondare un partito o fare il leader di partito o fare competizioni elettorali. Ci sono mille modi per partecipare alla vita politica e dare un contributo al proprio paese"

"Dopo questo mio intenso coinvolgimento, non vedo un futuro senza politica". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un colloquio con Repubblica annuncia un impegno a lungo termine. Precisa di pensare "al presente e non al mio futuro", perché "iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva","come un tarlo" che "finisce per distrarre o peggio per condizionare le scelte e le decisioni che si è chiamati ad assumere", ma aggiunge: "Non mi vedo novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della politica". "La politica - riflette il premier - non è solo fondare un partito o fare il leader di partito o fare competizioni elettorali. Ci sono mille modi per partecipare alla vita politica e dare un contributo al proprio paese". Infine, per rassicurare i partner della coalizione, ribadisce: "Qualsiasi contributo mi troverò a dare sarà comunque in linea con la mia inclinazione che sabato ho esplicitato: sono un costruttore, non sono divisivo".

Salvini: Conte in politica? Prova che ha sempre mentito

"Tutto ciò dimostra che Conte ha sempre mentito, uno che non ha mai preso un voto in vita sua:gli Italiani lo aspettano alle elezioni, prima che faccia danni irreparabili". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta l'annuncio del premier Giuseppe Conte di voler rimanere in politica anche dopo il suo impegno a Palazzo Chigi.