Modulazione su base geografica per reddito di cittadinanza Conte: sulla pressione fiscale dobbiamo ancora lavorare

"Si è creata una frattura tra le elite politiche e la società civile, una progressiva erosione della qualità della classe politica e questo ha creato astensionismo e voglia di cambiare. Le nuove forze politiche hanno saputo interpetare questo senso di cambiamento prospettando un nuovo modo di fare politica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all'inaugurazione della 4/a edizione della scuola di formazione politica della Lega a Milano."Io sono populista. Il populismo significa dedicarsi a tempo pieno a questa responsabilità stando vicino ai bisogni della gente, non lasciandosi abbindolare da vanità e dall'arroganza", ha detto ancora il presidente del Consiglio. "Oggi fare politica non è più una cosa appetibile. C'è stato un percorso di progressiva erosione nel confronto della politica, della qualità della classe politica e ne paghiamo le conseguenze, come l'astensionisimo e la voglia di cambiare. Una delle ragioni del nostro successo è stato il prospettare un nuovo modo di fare politica e stare vicini ai desideri della gente", ha aggiunto."La riforma fiscale non si fa tutta d'un tratto, ora interveniamo in misura significativa ma sulla pressione fiscale c'è da lavorare ancora perché non è ancora soddisfacente". E prosegue: il reddito di cittadinanza "può essere percepito con preoccupazione" come "assistenzialismo" ma dipende da come sarà realizzato. Stiamo facendo di tutto", ha continuato il presidente del Consiglio, parlando alla scuola politica della Lega. Questa misura, ha insistito "vogliamo realizzarla in una prospettiva di crescita". Funzionerà, ha garantito intercettando l'applauso della platea leghista come "meccanismo di riqualificazione di chi ha perso il lavoro". "Sarà una riforma fondamentale", ha concluso. Poi ha spiegato: "Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della redistribuzione geografica. Sono tutti dettagli che aiuteranno a rendere più o meno efficace la riforma".Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte farà il punto sul decreto fiscale con M5s e Lega in una riunione di governo stasera a Palazzo Chigi dopo le 19. Secondo quanto si apprende da fonti governative, la riunione è stata convocata per cercare di conciliare le posizioni dei due partiti sul decreto fiscale, ancora distanti alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe dare il via libera al provvedimento. Domani, invece, si terrà un vertice di maggioranza per tirare le fila prima del Cdm."La legge di bilancio può rassicurare l'Ue e i mercati nella misura in cui avremo deliberato quei provvedimenti che poi ci consentiranno un attimo dopo di sederci intorno ai tavoli e di interloquire con le istituzioni europee - spiega il premier - Ho parlato nei giorni scorsi, tra gli altri, con la cancelliera Merkel, la quale è portatrice di una grande esperienza politica. Siamo rimasti che ci incontreremo in un bilaterale prima del vertice europeo, così farò anche con Macron e gli altri leader"."Destra e sinistra sono categorie politiche secondo me un po' superate" - conclude Conte - Tradizionalmente si considera il valore della "libertà come appannaggio delle forze di destra" e quello "dell'uguaglianza appannaggio delle sinistra. Io credo - ha proseguito - che questi due valori debbano essere entrambi a fondamento di qualsiasi sistema politico" perché "non considerare l'uno e l'altro vuole dire far male alla politica" ha detto Conte. "In questo senso - ha aggiunto - fare un discrimine tra destra e sinistra non ha molto rilievo. A me pare più utile ragionare di sistemi politici democratici. Peraltro oggi viviamo in un sistema in cui in diritti fondamentali esistono e vengono riconosciuti, il problema vero è come bilanciarli. Oggi - ha concluso - c'è anche il problema d preservare lo spirito identitario di una società".