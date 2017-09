Attentato Barcellona, controlli della polizia sui mezzi pesanti

In tre giorni, dal 28 al 30 agosto, la Polizia di Stato ha controllato in tutta Italia 27.043 automezzi e 32.619 persone (di cui 5.634 straniere): 6.855 di queste (il 21%) sono risultate avere precedenti di polizia. E' il bilancio dell'operazione ad alto impatto denominata "Ultimo Miglio", varata in linea con le direttive impartite dal ministro dell'Interno dopo l'attentato terroristico di Barcellona: obiettivo, lo screening degli automezzi per trasporto collettivo di persone e dei mezzi pesanti che fanno ingresso nei centri storici delle citta'.La tre giorni, coordinata dal Servizio controllo del territorio della Polizia di Stato, ha visto l'impiego di 3.500 poliziotti al giorno: complessivamente, sono state arrestate 24 persone (la maggior parte per reati connessi a stupefacenti) e denunciate 114, mentre gli automezzi sequestrati sono stati 157 e le contravvenzioni elevate 1.240. In media, ogni giorno sono stati controllati oltre 9mila automezzi e circa 10.800 persone. L'operazione, realizzata d'intesa con la Direzione centrale della Polizia di prevenzione, ha visto coinvolti i Reparti prevenzione crimine, le volanti delle Questure e dei Commissariati, con una intensificazione dei posti di controllo in prossimita' degli accessi ai centri storici volti all'identificazione dei conducenti e alla verifica dei dati attraverso le banche dati delle forze di polizia, compresa quella Schengen.