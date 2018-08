Ritorno preliminari Europa League, beffa Atalanta: Copenaghen avanti ai rigori Finisce sul più bello la corsa degli orobici di Gasperini, battuti 4-3 dai danesi dopo i tiri dal dischetto (0-0, così come all'andata, al 120')

Finisce sul più bello la corsa dell'Atalanta, eliminata nel playoff di Europa League dal Copenaghen ai calci di rigore 4-3 (0-0 al 120'). Alla fase ai gironi si qualificano i danesi. A rappresentare l'Italia restano così solo Lazio e Milan. Domani a Montecarlo alle ore 13, il sorteggio dei gruppi.Dopo lo 0-0 dell'andata di una settimana fa a Reggio Emilia, in chiave qualificazione resta tutto da decidere in quel di Copenaghen. Gli orobici nel primo tempo creano tanto e sfiorano il golcon Pasalic, due volte, e Zapata. Nella ripresa danesi molto più intraprendenti, anche se l'occasione migliore capita ancora all'Atalanta con Gomez che, su punizione, colpisce il palo al 61'. Rimane la parità, si va ai supplementari epoi, fermo restante lo 0-0, ai rigori, con gli errori decisivi dal dischetto di Gomez e Cornelius. Che beffa, fase a gironi svanita sul più bello per una buona Atalanta.