Non era Babbo Natale Usa, spendono 120 mila dollari ricevuti per errore: coppia denunciata Hanno speso i soldi - ricevuti per un bonifico sbagliato - per pagare bollette e fare acquisti

Una coppia della Pennsylvania ha ricevuto per errore della banca un bonifico di 120 mila dollari. E ora, dopo aver speso buona parte dell'ingente somma, é accusata di furto perché non ha contattato per tempo la banca.Robert e Tiffany Williams di Montoursville - riporta la Cnn - si ritrovano anche con un rosso nel conto di 107 mila dollari, secondo quanto emerge dalla denuncia presentata al tribunale distrettuale della contea di Lycoming. Interrogata dalla polizia, Tiffany Williams ha spiegato che i soldi sono stati spesi per comprare - tra le altre cose - un Suv, un camper, due quad e un rimorchio per auto.L'errore bancario si é verificato il 31 maggio, quando un cliente in Georgia ha effettuato un deposito di 120 mila dollari e il cassiere della BB&T Bank ha inserito un numero di conto errato. Quando il cliente ha contattato la banca per chiedere il deposito mancante, gli investigatori hanno scoperto che i fondi erano andati sul conto condiviso dei Williams.Quando Tiffany Williams é stata contattata dalla banca il 21 giugno, ha dichiarato che "non aveva più i fondi perché aveva già saldato le fatture", si legge nella denuncia.Parte del denaro e' stato speso per pagare le bollette e per le riparazioni dell'auto, e 15 mila dollari sono stati donati a un'associazione di carità.