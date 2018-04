Studio geologico Corea del Nord, il sito nucleare di Kim è “collassato e inutilizzabile” secondo i cinesi La montagna dove il regime nordcoreano effettua i suoi test atomici, di cui è stata appena annunciata la chiusura, sarebbe crollato dopo l’ultima esplosione, che ha provocato un terremoto di magnitudo 6,3

Condividi

Potrebbe essere collassato, e quindi inutilizzabile, il principale sito di test nucleari della Corea del Nord, proprio quello che nei giorni scorsi il dittatore Kim Jong-un ha annunciato di voler abbandonare. A dirlo è uno studio geologico cinese, secondo cui l’area sarebbe in parte crollata sotto lo stress delle esplosioni, rendendola probabilmente non sicura per ulteriori test e a rischio di fughe di radiazioni.I risultati potrebbero creare dubbi sulla sincerità della Corea del Nord nell'annunciare lo scorso fine settimana che smetterà di testare le armi nucleari sul sito, proprio alla vigilia del summit di domani tra il leader di Pyongyang e il presidente sudcoreano, Moon Jae-in. Il sito di prova di Punggye-ri, in una zona montuosa nel nord-est del paese, è il luogo in cui sono stati effettuati tutti e sei i test nucleari portati avanti dal regime dal 2006 in poi.Gli scienziati dell'Università della Scienza e della Tecnologia della Cina suggeriscono che il parziale crollo della montagna all’interno della quale si trovano i tunnel di prova, così come il rischio di fuoriuscita di radiazioni, abbiano reso il sito potenzialmente inutilizzabile. Le esplosioni nucleari rilasciano enormi quantità di calore ed energia, e il test più importante effettuato dal regime, nel settembre dello scorso anno, ha fin da subito destato il sospetto di aver causato l’impossibilità di continuare a utilizzare il sito. Si ritiene che l'esplosione controllata, che già sul momento aveva provocato un sisma di magnitudo 6,3, abbia poi provocato altri quattro terremoti nelle settimane successive.