Venti di guerra Corea del nord. Kim Jong-un gela Trump: 'no' a negoziati e minaccia di rinforzare arsenale L'agenzia di stampa nordcoreana KCNA riporta in un editoriale che gli Stati Uniti dovrebbero essere disillusi dall' "idea assurda" che Pyongyang soccomberà alle sanzioni internazionali e abbandonerà le armi nucleari

La Corea del Nord ha escluso colloqui sul nucleare in vista della visita del presidente americano Donald Trump in Asia e in particolare in Corea del Sud e Cina e ha minacciato di potenziare il suo arsenale nucleare, invitando Washington ad abbandonare "i sogni ad occhi aperti". L'agenzia di stampa nordcoreana KCNA riporta in un editoriale che gli Stati Uniti dovrebbero essere disillusi dall' "idea assurda" che Pyongyang soccomberà alle sanzioni internazionali e abbandonerà le armi nucleari.L'agenzia aggiunge che la Nordcorea è "nella fase finale per completare la deterrenza nucleare". "Dovrebbero smetterla con il sogno ad occhi aperti di colloqui sulla denuclearizzazione con noi. Il nostro tesoro nucleare di autodifesa sarà rafforzato ancora se la politica ostile degli Usa contro la DPRK (acronimo per Repubblica Popolare Democratica di Corea, ndr) non verrà abolita una volta per tutte".La Casa Bianca ha annunciato che Trump farà un discorso nel corso della visita a Seoul, davanti all'Assemblea nazionale sudcoreana e inviterà "a una soluzione comune di fronte a una minaccia condivisa".Il presidente statunitense sta per iniziare il suo tour asiatico. Dalle Hawaii dove si trova da ieri, partirà alla volta del Giappone per proseguire poi vesro la Corea del Sud, Cina, Vietnam e Filippine. Al centro del suo viaggio proprio la minaccia nucleare nordcoreana. "Credo che avremo grande successo, parleremo del commercio, ovviamente parleremo della Corea del Nord", ha detto Trump ai giornalisti prima di lasciare Washington per volare alle Hawaii. Prima di prendere l'aereo, il presidente ha visitato la base di Pearl Harbor. Inoltre, Trump ha annunciato di estendere il viaggio un giorno per partecipare nelle Filippine il 14 novembre alla riunione del vertice Asia Orientale, in cui inizialmente non aveva intenzione di partecipare.