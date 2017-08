Corea del Nord, bombardieri strategici russi sui cieli della penisola

(repertorio)

Irrituale prova di forza russa che per la prima volta ha fatto volare bombardieri strategici Tupolev 95 Ms 'Bear', scortati dai caccia Sukhoi SU-35 e da un aereo spia, in prossimita' della penisola coreana. Il tutto proprio mentre sono in corso le esercitazioni militari (prevalentemente giochi di guerra) 'Ulchi Freedom Guardian' tra le truppe Usa di Stanza a Seul ed i militari sudcoreani.Un forte messaggio inviato all'amministrazione Trump che minaccia di scatenare la potenza di fuoco americana contro Pyongyang, che continua a sfidare le sanzioni Onu, con il lancio di missili intercontinentali balistic (Icbm) in grado di raggiungere l'America.Gli aerei da guerra russi, che hanno sorvolato "le acque internazionali del Mar del Giappone, il Mar Giallo ed il Mar Cinese orientale", ha riferito Mosca, sono stati 'intercettati' da jet giapponesi e sudcoreani che li hanno seguiti. La Russia e la Cina - l'alleato principale della Corea del Nord - hanno chiesto la contemporanea sospensione delle esercitazioni Usa-Corea del Sud e dei test missilistici e nucleari nordcoreani.