Diplomazia al lavoro Coree, Moon potrebbe partecipare al vertice con Kim e Trump

Il summit di Donald Trump e Kin Jong Un a Singapore, annullato giovedì scorso dal presidente americano in una lettera in cui accusava Pyongyang di "aperta ostilità" per poi dopo appena 24 ora dimostrarsi di nuovo disponibile all'incontro, potrebbe trasformarsi in un vertice a tre, con la partecipazione del presidente sudcoreano Moon Jae In. Lo ha detto una fonte del governo sudcoreano all'agenzia stampa di Seul, Yonhap, precisando che l'incontro potrebbe avvenire sempre il 12 giugno a Singapore, come era stato precedentemente annunciato.Tutto dipende, sottolineano le fonti della presidenza sudcoreana, dai progressi che potranno Washington e Pyongyang durante i negoziati pre vertice avviati con l'arrivo in Corea del Nord della delegazione statunitense.L'annuncio della possibile partecipazione di Moon arriva dopo il nuovo incontro a sorpresa, sabato scorso, tra lui e Kim, durante il quale il leader nordcoreano ha detto al presidente sudcoreano che è sua "volontà determinata" partecipare al vertice con Trump.E' stato lo stesso Trump con un tweet a confermare che "il team degli Stati Uniti è arrivato in Corea del Nord per preparare il summit tra me e Kim". "Credo veramente che la Corea del Nord abbia brillanti potenzialità e sarà una grande nazione economica e finanziaria un giorno - ha poi aggiunto - Kim Jong Un è d'accordo con me".Secondo quanto riportato da Washington Post, alla delegazione Usa partecipa Sung Kim, ex ambasciatore a Seul ed ex negoziatore nucleare con il Nord, che è stato richiamato dalla sua attuale sede diplomatica nelle Filippine per guidare i preparativi del summit, che appare più probabile dopo che, nei colloqui con Moon, Kim è tornato ad impegnarsi per "una completa denuclearizzazione" della penisola coreana.Moon però non ha voluto definire con esattezza cosa il leader nordcoreano intenda con questa generica affermazione, suggerendo quindi che i negoziatori hanno davanti ancora delle fondamentali differenze di posizione da superare.