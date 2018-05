Washington Coree, Trump: il summit potrebbe ancora tenersi il 12 giugno

Donald Trump e Kim Jong Un (Foto: Afp/Jung Yeon-je/LaPresse)

Il presidente americano, Donald Trump, torna a rilanciare l'ipotesi di un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un.Conversando con alcuni giornalisti, l'inquilino della Casa Bianca ha detto che il summit del 12 giugno a Singapore, cancellato giovedì, potrebbe ancora tenersi: "Hanno diffuso un comunicato carino, vedremo quello che accade, potrebbe essere anche il 12".Trump si riferiva alle aperture arrivate nella notte da Pyongyang che si è detta ancora "disponibile" al dialogo con gli Usa "in qualsiasi momento e in qualsiasi forma".Trump ha aggiunto che discussioni sono in corso con Pyongyang. "Ci stiamo parlando", ha detto alla Casa Bianca, "vogliono veramente che si faccia. Noi anche lo vorremmo. Vedremo che cosa accadrà".