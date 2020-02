Altri 48 casi in Corea del Sud Coronavirus. 118 nuove vittime in Cina. Vice ministro scienza: "Primi test vaccino a fine aprile" Decine di funzionari del dipartimento che gestisce i penitenziari cinesi sono stati licenziati perché considerati responsabili di non aver adottato misure per evitare la diffusione del nuovo coronavirus nelle carceri. Si parla di 512 casi. Il governo intanto rinvia il Boao Forum, considerato la Davos dell'Asia. Iniziato lo sbarco da Diamond Princess. Oggi prevista la partenza di una ventina di italiani. Scontri in Ucraina: assaltato pullman con passeggeri provenienti da Wuhan, epicentro dell'epidemia

La Cina ha registrato un ulteriore calo dei nuovi casi di virus a 889 mentre i funzionari sanitari hanno espresso ottimismo sul contenimento dell'epidemia che ha causato finora oltre 2.200 morti. Nelle ultime 24 ore però il numero totale di casi è salito a 75.465 sulla terraferma e ci sono state altre 118 vittime, che portano il bilancio totale in Cina a 2.236, più altri 11 nuovi morti fuori dal Paese.Serviranno ancora almeno due mesi prima dei primi test clinici per un vaccino contro il coronavirus ha annunciato intanto il vice ministro della Scienza e della Tecnologia cinese, Xu Nanping, citato dal tabloid Global Times, che ha previsto fine aprile come prima data probabile per l'avvio dei test clinici.E' un medico di soli 29 anni l'ultima vittima dell'epidemia di coronavirus in Cina. Le autorità sanitarie del gigante asiatico hanno confermato la morte di Peng Yinhua, medico di un ospedale di Wuhan contagiato sul lavoro. I media cinesi ricordano come a gennaio avesse deciso di rinviare le nozze, previste per il primo febbraio, per essere in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. Peng era stato poi contagiato al First People's Hospital del distretto di Jiangxia, a Wuhan. Era stato ricoverato il 25 gennaio e trasferito, cinque giorni dopo, al Wuhan Jinyintan Hospital. Qui è morto la notte scorsa.Sono 512 i casi confermati di coronavirus in quattro carceri della Cina, due dei quali si trovano nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia. Lo hanno riferito i media di Stato, precisando che nel carcere femminile di Wuhan si registrano 230 contagi, mentre 41 sono quelli nella prigione di Shayang Hanjin. Secondo l'agenzia di stampa 'Xinhua', altri 207 casi si contano nel penitenziario di Rencheng, nella provincia settentrionale di Shandong, e 34 in quello di Shilifeng, nella provincia orientale di Zhejiang. Decine di funzionari del dipartimento che gestisce i penitenziari cinesi sono stati licenziati perché considerati responsabili di non aver adottato misure per evitare la diffusione del nuovo coronavirus nelle carceri.​La Cina ha rinviato il Boao Forum, uno dei più importanti forum economici in Asia, previsto per il mese prossimo, a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo ha riferito il 'South China Morning Post' citando due fonti a conoscenza della decisione delle autorità. Il Boao Forum, considerato la Davos dell'Asia, si tiene ininterrottamente dal 2002. Quest'anno era in programma dal 24 marzo per quattro giorni sull'isola di Hainan.E' iniziato lo sbarco dalla nave da crociera Diamond Princess, messa in quarantena nel porto della città giapponese di Yokohama, di altri 450 passeggeri risultati negativi al test sul coronavirus. Con questo folto gruppo, il governo giapponese metterà fine alla prima fase dei evacuazione dei passeggeri, la cui quarantena di due settimane si è conclusa mercoledì. Tra mercoledì e giovedì sono sbarcati 717 passeggeri, mentre i casi di positività accertati sono 634. Oggi è prevista anche la partenza del volo che riporterà in patria una ventina di italiani.Sono arrivati alle prime ore di oggi in Israele gli 11 israeliani dei 15 che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess e che sono sbarcati ieri dopo essere risultati negativi ai test del coronavirus. Gli 11 sono arrivati all'aeroporto di Ben Gurion e sono stati direttamente trasferiti allo Sheba Medical Center di Tel Hashomer, dove dovranno sottoporsi a nuovi esami. Potranno riabbracciare le loro famiglie dopo un nuovo periodo di 14 giorni di quarantena. "Stiamo bene", ha detto uno degli 11 citato dal portale di notizie Ynet. Gli altri quattro israeliani, contagiati dal nuovo coronavirus, sono rimasti in Giappone.Le autorità della Corea del Sud hannp comunicato che ci sono altri 48 casi di contagio dal nuovo coronavirus. Il totale dei contagiati nel Paese sale così a 204.Scontri e caos in Ucraina, dove 70 persone evacuate dalla Cina a causa dell'epidemia da coronavirus hanno incontrato l'opposizione al loro rientro di centinaia di abitanti. I pullman hanno raggiunto la destinazione scelta per la quarantena dopo ore di tensione, in cui i dimostranti hanno bloccato la strada e lanciato sassi contro i veicoli, rompendone anche un finestrino. A manifestare, centinaia di abitanti del villaggio di Novi Sanzhary, nella regione di Poltava, che hanno tentato di impedire l'arrivo dei mezzi per paura del contagio. Hanno creato blocchi stradali, bruciato pneumatici e si sono scontrati con la polizia. Più di 10 persone sono state fermate, secondo il ministro dell'Interno Arsen Avakov che si è recato sul posto per tentare di calmare la rabbia della folla.Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha commentato che le proteste "non mostrano il miglior lato del nostro carattere", tentando di rassicurare gli abitanti che non ci sarà alcun pericolo per loro. L'aereo con 45 ucraini e 27 cittadini stranieri è arrivato da Wuhan, epicentro dell'epidemia; tra gli evacuati ci sono cittadini di Bielorussia, Kazakistan, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Panama e altre nazioni.