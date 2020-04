Anziani e coronavirus Inchiesta sulla morte di anziani a Novara La Procura di Novara apre un'indagine sulla morte di alcuni anziani in una residenza sanitaria assistenziale

La Procura della Repubblica di Novara ha disposto un'indagine "esplorativa", senza indagati e senza ipotesi di reato, per raccogliere quante più informazioni possibile sulle morti nelle Rsa ovvero le residenze sanitarie assistenziali del territorio provinciale. Un atto dovuto, fa sapere la Procura, perchè la situazione, nella maggior parte delle 33 case di riposo attive nel novarese, è stata ed è molto preoccupante. Sono infatti ormai decine i morti tra gli ospiti delle RSA, che in qualche caso sono allo stremo anche per la mancanza di personale: numerosi gli infermieri e gli OSS contagiati, con enormi di difficoltà a garantire il servizio.E' proprio sul fronte delle Rsa che sta lavorando in modo particolare il commissario ad acta per l'emergenza Covid 19 dell'Asl di Novara, Gianfranco Zulian. Si sta procedendo ad effettuare i tamponi in tutte le strutture, con un ritmo di 200-300 al giorno, ma il tempo da recuperare è molto. Intanto la Cgil Funzione Pubblica di Novara ha sollecitato l'unità di crisi della Regione Piemonte a verificare la situazione anche all'interno delle comunità residenziali per minori e malati psichici e di porre attenzione anche al mondo degli assistenti domiciliari che si spostano da un anziano all'altro.