Coronavirus, dall'Abi il testo per le regole di semplificazione dei prestiti Il documento inviato come circolare a tutte le banche

di Tiziana Di Giovannandrea L'Abi-Associazione Bancaria Italiana ha redatto un documento-prontuario come "Testo unificato semplificato". Il documento raccoglie tutte le regole emanate dalle diverse autorità e organismi impegnati nella corretta applicazione del Decreto Legge dell'8 aprile n. 23/2020finalizzato a fornire prestiti di liquidità, con garanzia pubblica, alle imprese e ai professionisti colpiti dagli effetti del Corononavirus.Ne ha dato notizia la stessa Associazione Bancaria diretta da Antonio Patuelli. Lo scopo fondamentale è quello di fare chiarezza su quale sia la via più semplice per ottenere un prestito da parte di imprenditori e professionisti interessati che si rivolgono ad un istituto bancario e dare regole da seguire, certe ed univoche, a tutte le banche.Il testo è stato inviato come circolare alle banche al fine di agevolare la fruizione e l'applicazione delle misure e fornisce un quadro d'insieme dei diversi chiarimenti che, dall'entrata in vigore del decreto legge 23/2020 e dopo l'autorizzazione della Commissione Europea, sono stati forniti da Ministero dell'Economia (Mef), quello dello Sviluppo Economico (Mise), Mediocredito Centrale (MCC), Sace Simest del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, Banca d'Italia e Abi stessa.Il documento è disponibile sul sito web dell'Associazione Bancaria Italiana.Le domande che i soggetti interessati rivolgono frequentemente alle banche riguardano: tutti i documenti da presentare per accedere ai prestiti di 25mila euro; chi può chiedere finanziamenti fino a 800mila euro e così via. L'Abi nel documento risponde ai vari quesiti che si presentano dando una omogeneità di comportamenti.