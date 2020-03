​Coronavirus, Borrelli firma ordinanza per Regioni

Condividi

Nell'ordinanza di Protezione civile firmata stasera dal commissario Angelo Borrelli, che uniforma per tutte le Regioni l'applicazione del Dpcm sul coronavirus, si legge che "le disposizioni si applicano alle sole persone fisiche", "è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate", la Lombardia e le 14 province."Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività", si legge nell'ordinanza."L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici", si legge ancora nel testo". "Le Regioni - si conclude - con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza", che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.