Coronavirus Brusaferro: Sud può evitare il disastro Serve la responsabilità di tutti, cittadini siano rigorosi

"La situazione reale nelle regioni del Sud è che il virus circola, ma c'è ancora un numero contenuto di casi. La grande opportunità rispetto a quanto successo al Nord è che si riesca a evitare l'esplosione di contagi grazie ai comportamenti di distanziamento sociale: se i cittadini riescono a essere rigorosissimi si riuscirà a garantire l'assistenza a tutti coloro che ne avranno bisogno".Lo afferma il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, inun'intervista al Mattino di Napoli in cui sottolinea: "Le regole di prevenzione sono il cuore della sfida. Il ruolo di ognuno di noi è fondamentale"."Non abbiamo dati certi di quanti siano rientrati dal Nord,però certamente in tanti possono potenzialmente portare il virus. Per questo è essenziale che chi ha certezza di essere stato a contatto con persone positive segnali la situazione alle autorità sanitarie e adotti le misure di quarantena anche in casa per evitare di mettere a rischio i familiari. A maggior ragione se si presentano dei sintomi", ribadisce Brusaferro."Ma le regole valgono per tutti e vanno seguite rigidamente, serve responsabilità. Non è una scelta opzionale, altrimenti il sistema sanitario non ce la fa ad assistere tutti".