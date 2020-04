Europa Dombrovskis: "Unione Europea pronta a favorire gli eurobond". Conte: "E' l'ora del coraggio" Il vicepresidente della Commissione Europea: "Siamo aperti a ogni opzione, abbiamo bisogno di una risposta ambiziosa, coordinata ed efficace contro la crisi". Conte: "E' l'ora del coraggio". Le Marie: "Ora decisioni, non chiacchere". Schulz, "Sui coronabond la coalizione tedesca è divisa"

"Gli eurobond? Siamo in costante contatto con i governi. Sappiamo che stanno preparando delle proposte e sul tavolo c'è già quella francese. La Commissione lo ha detto chiaramente: siamo aperti a ogni opzione, abbiamo bisogno di una risposta ambiziosa, coordinata ed efficace contro la crisi. Siamo pronti a facilitare questo lavoro". A dirlo è il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in un'intervista a Repubblica e ad altri quotidiani europei."Lavoriamo al Recovery plan per far ripartire l'economia. Un suo elemento importante sarà il bilancio. Il prossimo quadro finanziario - spiega Dombrovskis - dovrà essere ambizioso e dovrà contenere una forte componente di investimenti per sostenere la ripresa. Se lavoreremo seguendo il business as usual, passerà almeno un anno prima che questi fondi siano immessi nell'economia. Non possiamo accettarlo, abbiamo bisogno di soluzioni per mettere subito in circuito il denaro".Per l'ex premier lettone "è logico usare il Mes come prossima linea di difesa perché è già capitalizzato e ha già capacità di prestito. Dobbiamo trovare un compromesso pragmatico, una soluzione su misura per questa crisi che ci permetta di attivarlo. Una qualche forma di condizionalità è legalmente necessaria, ma non stiamo parlando di una classica condizionalità macroeconomica"Nell'intervista Dombrovskis parla del piano "Sure" contro la disoccupazione e delle altre misure messe in campo. "Abbiamo mobilitato il 3% del Pil di denaro fresco e il 16% in garanzie.Inoltre i governi continuano ad annunciare nuove misure e ad aggiornare le stime dell'impatto del virus sull'economia",rileva. "Stiamo mettendo in campo diverse misure capaci di aiutare i paesi con un alto costo di finanziamento, altre sono in discussione. L'Unione e i governi - assicura - sono determinati a fare il necessario per assicurare una ripresa rapida".Il premier Giuseppe Conte risponde alla presidente della Commissione Ue , pubblicata da Repubblica, in cui rilancia l'idea degli 'European recovery bond'. "La solidarietà europea non si è avvertita e ora non c'è altro tempo da perdere. E' il momento di mostrare più ambizione, unità e coraggio"."Decisioni, non chiacchiere": questo il monito lanciato ai partner dell'Unione europea dal ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, che intervistato questa mattina da France 24 e RFI ha sottolineato la cruciale necessità che la riunione dei ministri delle Finanze Ue di martedì prossimo possa sfociare su delle "decisioni" e non resti alle "chiacchiere", in un contesto in cui Germania e Paesi Bassi si oppongono all'introduzione degli eurobond invocati a gran voce da Paesi come l'Italia e la Francia.Il ministro francese si è mostrato fiducioso "Ci sono buone decisioni che stanno cominciando ad essere prese". Ma "ora siamo al crocevia", ha avvertito nel pieno della crisi sanitaria legata al Coronavirus e dietro alla quale si gioca anche il destino dell'Europa."In Italia ci sono regioni come Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte che sono molto colpite dal coronavirus ma sono anche le regioni per cui l'Italia è nel G7. Se vogliamo che questo Stato del G7 rimanga stabile dobbiamo anche sostenere l'Italia nel lungo periodo nel garantire il suo finanziamento pubblico": lo ha detto Martin Schulz, ex presidente del Parlamento europeo e deputato socialdemocratico, in un'intervista pubblicata oggi sul settimanale Der Spiegel."In queste condizioni fa bene il ministro delle Finanze Olaf Scholz: dobbiamo alleggerire finanziariamente Italia e Spagna con l'ombrello del Mes nel breve periodo", ha proseguito.Rispetto al crescente sentimento anti-tedesco in ItaliaSchulz dice di giustificarlo in parte in quanto "è infiammato dal dibattito sugli eurobond" e di capire "la disperazione degli italiani. Ma lo sbraitare di un Matteo Salvini non rappresenta l'opinione dell'intero popolo italiano". Sui coronabond, ha commentato, la coalizione tedesca è divisa: "l'Unione (Cdu-Csu) blocca. L'Spd con Norbert Walter-Borjans è favorevole".