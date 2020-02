Coronavirus Governatori del nord chiedono "isolamento" per alunni cinesi. Primo morto a Hong Kong, 425 vittime Azzolina: "No motivi per escludere alunni da scuola". In Corea stop alla produzione auto.

I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino hanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. "Non c'è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, né tanto meno di ghettizzare: vogliamo solo dare una risposta all'ansia dei tanti genitori visto che la circolare non prevede misure in tal senso", dice il Presidente del Veneto, Luca Zaia.In particolare, nella lettera si chiede l'integrazione della circolare ministeriale sulle misure per gli studenti "prevedendo un ulteriore elemento di tutela verso i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e gli studenti soggetti ad obbligo scolastico, prevedendo, in via del tutto precauzionale, un periodo di 14 giorni prima del rientro a scuola da parte degli studenti, di qualsiasi nazionalità, italiani compresi, giunti in Italia dalle aree affette della Cina".I presidenti Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana e Maurizio Fugatti sottolineano che, anche a seguito del Report n.12 dell'Oms, il quale afferma che la trasmissione da Coronavirus in soggetto asintomatico è "rara ma possibile" e considerato che le conoscenze sul virus e sulla reale situazione epidemiologica sono limitate, "è di tutta evidenza che quelle di contenimento sono le uniche misure preventive a nostra disposizione per cercare di limitare la diffusione del virus".Un altro episodio di intolleranza contro una giovane esponente della comunità cinese. E' successo su un autobus verso Torino e a darne notizia è stata la sindaca Chiara Appendino, che ieri si è recata in un ristorante cinese.Sull'emergenza coronavirus "ci siamo mossi immediatamente come governo: non voglio che si creino inutili allarmismi, la propaganda non fa bene. Non ci sono motivi per escludere gli alunni dalla scuola. La circolare abbiamo spiegato cosa fare e in quali casi, quindi tranquillità assoluta". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, a margine del convegno "Media education: più consapevolezza, più opportunità, più futuro"."Stiamo creando una task force con i ministri competenti - ha detto il premier - per varare una serie di misure di contrasto all'impatto economico dell'emergenza corona virus. Dobbiamo intervenire per contenere questo impatto. Quando avremo completato una ricognizione della situazione attuale e avremo una previsione più chiara potremo adottare le misure di sostengo alle nostre imprese con riguardo ai settori più direttamente coinvolti".E' atterrato ieri all'aeroporto militare di Pratica di Mare l'aereo con la sessantina di italiani che hanno lasciato Wuhan a causa del coronavirus. Dopo i controlli medici effettuati sul posto, i nostri connazionali sono stati portati al campus olimpico della Cecchignola dove resteranno per i 15 giorni previsti di quarantena, il tempo di incubazione del virus. A bordo dell'aereo c'erano anche sei bambini , mentre la persona rimasta in Cina perchè ha accusato febbre " si trova in ospedale- ha detto Verrecchia- con l'assistenza del personale dell'ambasciata italiana". Oggi saranno resi noti gli esiti dei test sul ragazzo.Non accenna a rallentare l'epidemia di coronavirus. Secondo i dati diffusi questa mattina dalla Commissione sanitaria cinese il numero di morti sul territorio del Dragone è arrivato a 425, con l'aumento più grande dall'inizio della crisi, 64 in un solo giorno. I contagi confermati sono saliti di 3235 unità, superando quota 20 mila. Intanto è stato registrato il primo decesso nella provincia autonoma di Hong Kong, dove infuria una polemica politica sulla chiusura dei confini con la Cina continentale. L'ex colonia inglese fu colpita in maniera molto pesante dall'epidemia di Sars del 2003, con 299 decessi sui quasi 800 complessivi. E uno dei nove cittadini belgi rimpatriati domenica è affetto dal coronavirus.I mercati della Cina continentale hanno registrato una netta ripresa, dopo il crollo dei giorni scorsi rassicurati dalle misure della banca centrale per contenere l'impatto economico dell'epidemia del coronavirus. L'indice composito della Borsa di Shanghai ha chiuso in rialzo dell'1,34% a 2.783,29 punti.Hyundai, la principale casa automobilistica della Corea del Sud, ha interrotto la produzione in una delle sue linee di assemblaggio a causa di una carenza di componenti legata al nuovo coronavirus in Cina e sta prendendo in considerazione misure più ampie, ha detto l'azienda.