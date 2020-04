Le reazioni all'intervento del premier sul Recovery Fund Coronavirus e Ue: Lega e Fratelli d'Italia contro Conte, Forza Italia si smarca sul Mes La veloce comunicazione del premier Conte dopo l'ok del Consiglio europeo ai Recovery Fund scatena una nuova ondata di reazioni: attaccano la Lega di Salvini e FdI di Meloni, con qualche distinguo gli Azzurri di Berlusconi

"Un buco nell'acqua", il premier "ladro di futuro". Giorgia Meloni e Matteo Salvini vanno all'attacco di Giuseppe Conte, nel giorno in cui il presidente del Consiglio incassa un primo via libera dell'Ue al Recovery Fund. Spetterà ora alla Commissione europea presentare una proposta entro il prossimo 6 maggio. Una decisione che fa esultare il governo italiano e le forze di maggioranza, ma acuisce lo scontro con Lega e Fratelli d'Italia. Linea dura da cui si smarca, in parte, Forza Italia, con Silvio Berlusconi che ribadisce il suo sì all'utilizzo del Mes per le spese sanitarie, seppur precisando che non si tratta in alcun modo di un appoggio esterno all'esecutivo.non risparmia stoccate al premier: "Conte ci aveva abituato a conferenze stampa fiume per decantare le lodi dei suoi provvedimenti, tutti peraltro di scarsissimo impatto. Il fatto che oggi abbia liquidato in pochi minuti gli esiti di un appuntamento fondamentale è una dimostrazione, temo, dell'ennesimo buco nell'acqua a livello europeo. Forse in fondo se ne vergogna anche lui", osserva riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dopo il Consiglio Ue.La leader di FdI concorda consu quale sia il vero risultato del vertice europeo: "Mentre il Fondo per la ripresa viene declinato al futuro e con contorni ancora tutti da definire, l'unica cosa certa è che tra pochi giorni sarà operativo il Mes con le sue condizionalità tutt'altro che light".A Salvini replica il capogruppo dem al Senato,: "In Europa si avvicina un risultato storico per l'Italia, non è un caso che Salvini già dica che è una disfatta. Per lui molto probabilmente".Scetticismo sui risultati del summit Ue arriva da Forza Italia, anche se con toni meno barricaderi rispetto agli alleati: "Ancora una volta l'Ue ha deciso solo di rinviare le decisioni. I grandi dell'Europa hanno deciso di non decidere. Mentre loro preferiscono rinviare nuovamente ogni scelta, gli italiani aspettano ancora qualcosa di concreto", osserva la vicepresidente del gruppo azzurro al Senato,Per"l'uso del Meccanismo europeo di stabilità, l'attuazione del fondo Sure e degli altri nuovi strumenti, come, per esempio, il Recovery Fund, devono aiutare quei Paesi che, come l'Italia, risentono maggiormente della pandemia del Coronavirus. Riteniamo che l'Europa debba dimostrare solidarietà nel proprio interesse", ha detto l'ex premier dopo aver preso parte al summit del Ppe."Appena sentita la conferenza stampa del Presidente Conte al Tg della sera. Poi ho letto le dichiarazioni del cancelliere Merkel. Sarò breve come il Premier perché ho capito una sola cosa, in Europa cambia l'argomento del litigio: prima era se fare il Recovery Fund, ora invece come fare il Recovery Fund. Per non annoiarsi, si cambia campo, ma non sport!". Lo scrive il presidente della Liguriasulla sua pagina Facebook a proposito dell'esito del Consiglio europeo."Basta circo politico. Basta polemiche mentre la gente muore ed è in grande difficoltà. Non può ridursi tutto a un tifo da stadio. Qui stiamo parlando del futuro del nostro Paese, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Qui ci stiamo giocando la partita della vita, la finale più importante della nostra storia. Il match è ancora in corso, ma possiamo dire di aver raggiunto un primo importante risultato: il Recovery Fund. Ora bisogna lavorare sui tempi, affinché i fondi siano disponibili da subito, per aiutare imprese, lavoratori e famiglie italiane. C'è un'Italia da ricostruire. Solo uniti ce la faremo. Grazie al presidente Conte per l'ottimo lavoro svolto fino ad ora. Grazie a chi sostiene la nostra Nazione nella sfida più importante di sempre". Così, in un post su Facebook, il ministro degli Esteri"I governi Ue hanno compreso l'importanza della proposta del Governo Conte per un fondo europeo a sostegno di famiglie e imprese. Quello che chiedevamo. L'Europa si sta muovendo, come si è visto in questi giorni drammatici di emergenza Covid-19. Ora sta alla nostra forza, alla nostra creatività, al nostro impegno realizzare la rinascita e ricostruire la fiducia". Lo scrive su Facebook il leader del Pd"Un risultato straordinario, frutto del grande lavoro e della determinazione. Il 'Recovery Fund' sarà la base di un nuovo processo a tutela della nostra economia, del tessuto sociale e dell'Europa. L'Unione ha capito che servono strumenti straordinari, ed interventi urgenti. È una grande vittoria. Se non viene tradito il sogno dei padri fondatori è grazie all'Italia e a quei Paesi che, con noi, hanno portato avanti questa battaglia. Grazie Presidente Giuseppe Conte!". Lo scrive, su Facebook, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze,"Il Consiglio europeo ha accolto la nostra richiesta di creare il Recovery Fund. Grazie a Giuseppe Conte l'Italia si riprende il posto che merita. Un grande Paese finalmente ascoltato, un grande presidente finalmente rispettato. Oggi vince l'Italia, oggi si riscrive la storia". Lo ha scritto su Twitter la senatrice del Movimento 5 Stelle, vicepresidente dell'assemblea di Palazzo Madama."Grazie a Giuseppe Conte che, con la sua determinazione, fa valere la posizione dell'Italia in Ue e concede alla stessa Europa una chance di salvarsi dal declino. Questa emegenza si affronta con strumenti nuovi e solidarietà. Avanti così. #RecoveryFund". Lo scrive su Twitter la ministra della Pubblica amministrazione