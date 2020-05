Il punto sull'epidemia ​Coronavirus, Zaia: "In Veneto +33 positivi da ieri, aumentano i dimessi" "Evitare assembramenti e usare mascherina. Credo nel dialogo e faccio un appello ai ragazzi"

"Dall'inizio dell'emergenza, i casi di positività al coronavirus in Veneto sono 19.030, 33 in più rispetto a ieri". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso del quotidiano punto stampa sull'emergenza coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia).

"Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 3.456 (180 in meno rispetto a ieri) - ha aggiunto Zaia -. Le persone dimesse dall'inizio dell'emergenza sono 3.216, 15 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate sono 575 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 47".

"I decessi rilevati dall'inizio dell'emergenza sono 1.333 negli ospedali, 1.832 considerando tutte le strutture".

"Veneti resilienti come un formicaio, ma Roma non ci incasini la vita"

Il Veneto locomotiva d'Italia messo in ginocchio dal lockdown? "I veneti hanno una resilienza unica, sono come un formicaio: lo puoi distruggere, ma rinasce subito dopo. I nostri cittadini andavano in piazza non per avere il reddito di cittadinanza, ma per tornare a riaprire l'attività e tornare a lavoro" ha detto il governatore in un'intervista all'Adnkronos. Su quanto ci vorrà per uscire dalla crisi innescata dal Covid-19, "intanto ci vuole che non esista l'ufficio complicazione affari semplici, cioè che da Roma non ci incasinino la vita. È questa è la prima cosa. Dopodiché, conosco i veneti e mi fido di loro".

Evitare assembramenti e usare mascherina. Credo nel dialogo e faccio un appello ai ragazzi

"Io credo nel dialogo e penso che i ragazzi sappiano che quando parliamo loro è perché è fondamentale fare un lavoro di squadra. Faccio un appello ai giovani: evitate gli assembramenti e usate la mascherina" ha quindi dichiarato Zaia."E' un sacrificio che chiediamo da qui al 2 giugno per capire se il virus si è spompato o siamo davanti ad una bestia pericolosa". Nelle scorse ore, l'ammonimento: "Ci sono arrivate, ma credo a tutti, decine di foto e video dei centri delle nostre città con movida a cielo aperto. Non ho nulla contro la festa, ma divieto di assembramenti e l'uso della mascherina sono la conditio sine qua non, i salva vita per la tutela dei cittadini" ha detto, commentando i primi assembranti con spritz registrati ieri sera. "In 10 giorni - ha aggiunto - io li vedo i contagi: se aumentano richiuderemo bar, ristoranti, le spiagge, e torneremo a chiuderci in casa col silicone”.