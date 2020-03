Aumento casi positività in regioni focolaio Coronavirus. Allarme Spi-Cgil: "Case di riposo sono bombe a orologeria. 500 mila anziani a rischio" "Da troppe parti - sottolineano dal sindacato dei pensionati - ci segnalano che il personale socio-sanitario non è sufficientemente dotato dei dispositivi di protezione individuale, aumentando così le possibilità di contagio"

"Le case di riposo sono delle vere e proprie bombe ad orologeria pronte ad esplodere, con 500mila anziani in condizioni di grande fragilità che rischiano di essere contagiati". L'allarme arriva dallo Spi-Cgil, il Sindacato dei pensionati, che ha registrato negli ultimi giorni un aumento esponenziale di casi di Coronavirus in strutture residenziali in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche dove sono attivi i principali focolai."Quando il virus entra in questi luoghi- continua lo Spi-Cgil- fa inevitabilmente una strage, come purtroppo sta già avvenendo in diverse parti d'Italia. Ci appelliamo per questo al governo, alla Protezione civile, alle Regioni e ai Comuni perché prendano con urgenza tutte le iniziative necessarie a scongiurare uno scenario che altrimenti rischia di diventare drammatico. Da troppe parti infatti ci segnalano che il personale socio-sanitario non è sufficientemente dotato dei dispositivi di protezione individuale, aumentando così le possibilità di contagio"."Un altro grave problema da affrontare- conclude il sindacato - è quello della solitudine di questi anziani. La maggior parte di loro infatti non ha più alcun contatto con le proprie famiglie e si sente abbandonata. Chiediamo per questo che si preveda uno stanziamento di risorse per dotare queste strutture di strumenti tecnologici con cui far comunicare gli ospiti con l'esterno".