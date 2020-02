La diffusione Coronavirus, l'andamento del contagio nel mondo Un bilancio fornito da autorità e media cinesi e da altre autorità mondiali, messe in ordine dal South China Morning Post

Nel mondo il numero di morti accertati da coronavirus ha raggiunto quota 2.858. I contagiati sono attorno a 83mila, con oltre 36mila persone che sono guarite. Lo segnala l'ultimo bilancio fornito dalle autorità e i media cinesi e dalle comunicazioni fornite da altre autorità mondiali, messe in ordine dal South China Morning Post.Ecco di seguito il numero dei contagi e delle vittime, diviso per paesi e aree geografiche: Cina "continentale" 78.824 contagi (2.788 morti), Corea del Sud 2.022 contagi (13 morti), Nave Diamond Princess 705 (4 morti).La corea del sud ha successivamente registrato 315 ulteriori casi di coronavirus, come riferisce il Korea Centers for Disease control and prevention (Kcdc), secondo cui il totalenazionale dei contagi è salito a 2.337.C'è anche il nostro paese in questa statistica. Secondo questo bilancio in Italia ci sono 650 contagi e 17 morti.Seguono l'Iran con 245 contagi e 26 morti, il Giappone dove i contagi sono 186 e 4 le vittime, Singapore 96 contagi e Hong Kong 93 contagi (con 2 morti).Poi negli Stati uniti ci sono 60 contagi, in Kuwait 43, in Thailandia 41, in Francia 38 (e 2 morti). A Taiwan 38 contagi e un morto. In Bahrein 33 contagi, in Australia 24 contagi, in Malaysia 22 contagi, in Germania 21, in Vietnam 16, nel Regno unito 15, negli Emirati arabi uniti 13 contagi, in Canada 12, in Spagna 12, a Macao 10, in Iraq 6, in Svizzera 4 contagi.Nelle Filippine ci sono 3 contagi e un morto. In Finlandia 2 contagi, in Croazia 3, in Grecia 3, in India 3, in Israele 3.In Austria 2 contagi così come in Oman, Pakistan, Russia e Svezia.Con un solo contagiato sono Afghanistan, Algeria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cambogia, Danimarca, Egitto, Estonia, Georgia, Libano, Lituania, Macedonia del Nord, Nepal, Nigeria, Norvegia, Olanda, Romania e Sri Lanka.