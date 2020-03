Coronavirus, Germania: Angela Merkel negativa al primo test La cancelliera tedesca è in quarantena da domenica

E' risultato negativo il primo test sul coronavirus a cui si è sottoposta la cancelliera tedesca Angela Merkel. Lo rende noto il portavoce, Steffen Seibert. Merkel sarà sottoposta a un secondo test per conferma e "si atterrà alle indicazioni dei medici e del Robert Koch Institut", il maggiore centro epidemiologico tedesco.La cancelliera tedesca ha ricevuto il risultato in quarantena, ha fatto sapere il suo portavoce. Merkel è entrata in isolamento domenica, dopo che è emerso che un medico, che venerdì le ha fatto un vaccino anti pneumococco, è risultato positivo.Merkel ha presieduto telefonicamente una riunione di gabinetto che ha varato un pacchetto di misure senza precedenti per difendere l'economia dall'impatto del coronavirus: sono previsti, tra l'altro, 156 miliardi di nuovo indebitamento sul bilancio del 2020. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze e vicecancelliere Olaf Scholz in conferenza stampa a Berlino.Scholz rappresenterà Angela Merkel mercoledì, intervenendo in Parlamento al suo posto. "La cancelliera è in buona salute, ma come molti in questo periodo è costretta ad una quarantena in casa", ha precisato. "Ma la cancelliera è attiva, abbiamo condotto insieme la riunione del governo", ha ancora sottolineato.