L'appello di Borrelli: "Non abbandonate gli animali da compagnia, non contagiano il coronavirus"

Nell'emergenza Coronavirus: "L'abbandono di animali domestici, specie cani, è assolutamente deprecabile. Il virus è presente anche nei cani ma nulla dimostra il contagio da animali a persone, quindi non vanno abbandonati per questo" ha detto il capo della Protezione Civile.

Il capo della Protezione Civile ha specificato contro l'abbandono di animali domestici: "Non fatelo, non esiste evidenza scientifica che possano trasmettere il virus".

di Tiziana Di Giovannandrea Un appello ed una esortazione a non abbandonare gli animali domestici sono stati rivolti a tutti i proprietari da parte del commissario Angelo Borrelli durante la quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile per fare il punto sulla crisi creata dal Coronavirus .Il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus ha riferito che: "Da più parti ci giunge la segnalazione di abbandono di animali domestici, in particolare di cani, in nessun modo esiste ed è stata dimostrata la possibilità di diffusione di contagio tra gli animali e le persone".