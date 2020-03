Eventi tech in bilico Coronavirus, Apple e Microsoft spostano online le conferenze degli sviluppatori Confermata la data dell'evento di Seattle, a maggio, e di Apple, a giugno. Ma sarà tutto in diretta video

La conferenza mondiale degli sviluppatori di Apple, WWDC, il più grande evento annuale dell'azienda, in cui svela le novità e gli aggiornamenti del software nel corso dell'anno, per la prima volta non porterà in California migliaia di programmatori ma sarà interamente online."L'attuale situazione sanitaria ha richiesto la creazione di un nuovo formato WWDC 2020", ha detto Phil Schiller, il vicepresidente senior responsabile del marketing mondiale di Apple. Confermata la data dell'evento, dal 3 al 7 giugno.Anche Microsoft ha deciso di cancellare la sua conferenza annuale per gli sviluppatori, chiamata Build, in programma a Seattle dal 19 al 21 maggio, a causa del coronavirus. Lo ha annunciato la compagnia, spiegando di aver optato per la creazione di un "evento digitale".Apple evita di usare la parola "cancellazione", ma sottolinea nella sua nota alla stampa che anche quest'anno la conferenza si svolgerà come di consueto a giugno e "assumerà un formato online completamente nuovo, pieno di contenuti per consumatori, la stampa e gli sviluppatori allo stesso modo".Mentre un portavoce di Microsoft sottolinea: "alla luce delle raccomandazioni sulla sicurezza sanitaria per lo stato di Washington, svolgeremo il nostro evento annuale per gli sviluppatori come evento digitale" perché "la sicurezza della nostra comunità è una priorità assoluta".L'evento clou della conferenza di Apple, il discorso programmatico del Ceo di Tim Cook, che dà il via alla conferenza, da molti anni viene trasmesso in streaming online.Ma in questo caso, come in quello di Microsoft, si tratta di eventi annuali particolarmente importanti per la comunità di sviluppatori che lavorano sul softaware di Cupertino e di Seattle e per loro verrà meno l'unica vera occasione di fare networking e di avere conversazioni faccia a faccia con alcuni dei top manager delle due grandi aziende tecnologiche.Nei giorni scorsi anche Google aveva annullato la propria conferenza per sviluppatori, la Google I/O, che avrebbe dovuto tenersi a Mountain View, in California, dal 12 al 14 maggio.Apple intanto ha deciso di donare 1 milione di dollari a organizzazioni locali di San José, in California, comune dove si sarebbe svolta la conferenza, per compensare la perdita di entrate. Nelle scorse settimane, diverse aziende tech hanno deciso di cancellare o rinviare eventi mondiali a causa dell'epidemia di coronavirus, mentre a Barcellona non si è svolto il Mobile world congress, la più grande fiera della telefonia mobile e servizi connessi. Cancellati, negli Stati Uniti, il South by Southwest di Austin, nel Texas, e, da ultimo, la kermesse dei videogiochi E3 di Los Angeles