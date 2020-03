Difesa ci aiuta da sabato in distribuzione Coronavirus. Arcuri: "Acquisite 300 milioni di mascherine. Trasparenza cifra principale percorso" "Combattiamo tenacemente contro questo nemico forte e sconosciuto, continuiamo a chiedere ai nostri cittadini dei sacrifici. Speriamo di poterli ripagare con gli sforzi che tutti noi senza limiti stiamo facendo. Stiamo facendo dei passi avanti rilevanti" ha detto il commissario per l'emergenza

Condividi

"La guerra si vince solo se si anticipa. Speriamo a breve la conclusione di questo dramma". Così il Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Ed ha proseguito: "Combattiamo tenacemente contro questo nemico forte e sconosciuto, continuiamo a chiedere ai nostri cittadini dei sacrifici. Speriamo di poterli ripagare con gli sforzi che tutti noi senza limiti stiamo facendo. Stiamo facendo dei passi avanti rilevanti". Poi ha ricordato: "La trasparenza sarà la cifra principale del nostro percorso" annunciando la messa online da stanotte di un sistema informatico con tutti i numeri aggiornati degli approvvigionamenti. "E' indispensabile informare senza filtri e senza mediazione" incalza."Abbiamo già acquisito 300 milioni di mascherine e a breve avvieremo una distribuzione concordata con le Regioni. Già ieri è stata consegnata una quantità sufficiente all'Ordine dei Medici". Il commissario ha poi tenuto a precisare: "Nessun dispositivo e nessuna apparecchiatura acquisiti non hanno superato il vaglio del Comitato tecnico scientifico che ne certifica la qualità e la compatibilità con le norme". Quindi spiega: "Dobbiamo evitare vergognose speculazioni in questa emergenza, evitando la distribuzione di materiali e dispositivi di protezione non adeguati e dare le giuste munizioni a chi deve combattere questa guerra. Per questo dalla prossima settimana anche i farmacisti "saranno dotati di dispositivi di protezione individuale". L'Azienda Abruzzo - ricorda ancora Arcuri - "regala le prime 250 mila mascherine prodotte alla Protezione Civile".Anche la filiera della moda contribuisce, producendo, da ieri, 200mila mascherine chirurgiche al giorno. Dalla prossima la produzione passerà a 300mila unità al giorno, e dalla settimana successiva a 700mila."Abbiamo attivato l'incentivo Cura Italia, con 50 mln per chi vuole avviare la produzione nazionale di mascherine: in 10 giorni sono arrivate 350 proposte, e oggi sono state approvate le prime 14"."Negli ultimi tre giorni sono stati consegnati alle Regioni 290 ventilatori, necessari per le terapie intensive, e nei prossimi tre giorni contiamo di distribuirne altri 599, e cioè il 40% di quanto siamo riusciti a distribuire finora. A ieri sono stati 1237 i ventilatori totali distribuiti" spiega Arcuri."Da sabato abbiamo chiesto e ottenuto dal ministero della Difesa di supportare il sistema di distribuzione di dispositivi e apparecchiature" ha annunciato il commissario straordinario. "Grazie agli aerei della Difesa e di Leonardo - ha spiegato Arcuri - e di personale della Difesa che si muove su gomma riusciamo a consegnare nella stessa giornata i dispositivi e le apparecchiature di cui le Regioni hanno bisogno".