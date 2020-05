App 'immuni' a fine mese Coronavirus. Arcuri: "Fare più tamponi. Obiettivo 100mila al giorno. Lavoriamo per maturità sicura" "Lunedì parte l'indagine sierologica con il personale della Croce rossa e con i volontari impegnati. E' l'indagine più massiccia mai realizzata dai sanitari italiani. Potremo avere indicazioni per fronteggiare meglio il virus. Anche questa pagina possiamo definirla archiviata, aspettiamo i risultati" dice il Commissario per l'emergenza Covid-19. Cominciata la produzione di mascherine chirurgiche in Italia

"Dai dati dell'Iss la curva del contagio sembra non risalire, ma la partita è ancora in corso, dobbiamo restare responsabili e lo dico soprattutto ai giovani. Le misure messe in campo sono decisive, primo tra tutti il distanziamento sociale, e i giovani possono essere più di prima la chiave per darci una mano nell'opera di contenimento": lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri. E aggiunge: "La nostra azione prosegue rispettando le aspettative. In 65 giorni abbiamo provato a fare senza lamentarci. Abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande paese".Sul fronte mascherine, Arcuri annuncia: "Da ieri si trovano a 50 centesimi 20 mila tabaccai. E da giovedì saranno disponibili anche quelle con marchio Coop, sempre allo stesso costo". Poi ricorda che nell'ultima settimana ne sono state distribuite 43mila", quindi conclude dicendo che la partita su queste dispositivi di protezione "è definitivamente risolta. "Questa mascherina che produciamo costa 0,12 centesimi - fa poi un esempio Arcuri - il prezzo di vendita - come ribadito - è 0,50. Le libertà del mercato vanno difese fino alla morte ma non quella di arricchirsi calpestando il diritto alla salute di tutti, ricchi e poveri".Capitolo scuole. "Con l'inizio delle scuole a settembre stiamo lavorando per la distribuzione di mascherine per personale docente e studenti. I dispositivi saranno disponibili già per il 17 giugno. Gli esami di maturità devono essere fatti in assoluta sicurezza" dice Arcuri. "Penso sia un gesto di civismo far svolgere le lezioni in totale sicurezza sia per il personale che per gli studenti. Stabiliremo più avanti le modalità ma l'obiettivo verrà conseguito", assicura."Martedì firmerò il protocollo per la produzione delle mascherine nelle carceri" ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid. Il protocollo sarà firmato con il ministro Bonafede. "Abbiamo acquistato otto macchine per produrle - ha aggiunto - e le prime due saranno installate nel carcere di Bollate. Altre due andranno nel carcere di Salerno e due a Rebibbia"."In questa settimana sono stati fatti oltre 60mila tamponi al giorno, siamo il paese che ne fa di più. Per fare tamponi servono i reagenti, oppure dei kit. Abbiamo l'obiettivo di fare più tamponi" ha detto Arcuri. ."Dobbiamo trovare il più possibile di reagenti - ha aggiunto - e dobbiamo evitare che diventino le mascherine della fase 2. Abbiamo preso atto che in Italia ci sono 211 laboratori che non usano gli stessi reagenti. Abbiamo capito che non possiamo approvigionarci di una sola tipologia di questi prodotti. 33 aziende e 47 prodotti sono in condizioni di soddisfare le esigenze dei vari laboratori. L'obiettivo ora è passare da 60mila a 10Omila tamponi al giorno e da ieri abbiamo iniziato il dialogo con le regioni". E a proposito delle regioni: "Ho detto sin dal primo giorno che non avrei fatto polemiche con i governatori nemmeno sotto tortura. Non ho nulla da dire sull'ospedale di Milano" spiega."Lunedì parte l'indagine sierologica con il personale della Croce rossa e con i volontari impegnati. E' l'indagine più massiccia mai realizzata dai sanitari italiani. Potremo avere indicazioni per fronteggiare meglio il virus. Anche questa pagina possiamo definirla archiviata, aspettiamo i risultati"."Confermo che la app 'Immuni' arriverà sul mercato a cavallo della fine del mese. Mancano ancora otto giorni, non ci saranno ritardi".Per andare nelle località turistiche "non penso servano patenti di sicurezza, servono buonsenso e collaborazione. Come quello che stanno dimostrando in questi giorni i governatori delle Regioni" ha detto Arcuri.